打趴金馬金曲！蕭敬騰世紀婚禮賓客名單流出 賈靜雯正妹女兒當花童

蕭敬騰（右）和Summer婚禮。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰今晚（13日）與經紀人老婆Summer在台北補辦婚宴，開場老蕭安排乾女兒、乾兒子擔任花童率先登場，包括賈靜雯的3個女兒Angel、咘咘、波妞，以及林熙蕾的2個女兒心心、蜜蜜，還有圈外友人的兒子，成了全場最萌焦點。

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修杰楷（左）和賈靜雯的女兒們擔任婚禮花童。（記者潘少棠攝）

老蕭、Summer在進場前，分別從宴會廳二側的蜿蜒走道入內，走道的起始點標示年份為二人初相識，也是老蕭參加《超級星光大道》的2007年。

老蕭先是帥氣露面，緊接著Summer走向中央會合，走道上的年份也逐漸增加，直到主舞台會合的年份為2024年，象徵著兩人一路攜手走過17個年頭的甜蜜過程。

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今晚出席這場世紀婚禮的藝人陣仗驚人，包括徐若瑄、柯震東、春風、張小燕、張清芳、陳鎮川、舒淇、林熙蕾、吳宗憲、徐乃麟、曾國城、陽帆、Julie、安吉、黃大煒、鍾鎮濤、黃舒駿、方文山、修杰楷、賈靜雯、楊祐寧、楊謹華、吳建豪、何潤東、陳喬恩、明道、關穎、曾馨瑩、阿緯、王子、毛弟、艾薇、張懷秋、古巨基、庾澄慶、張清芳、陶晶瑩、李李仁、許茹芸、A-Lin、周興哲、趙岱新、魏如萱、李千娜、黃尚禾、大S、具俊曄、蔡康永、小S、楊麗花、陳亞蘭、藍心湄、陳美鳳、唐綺陽、王偉忠、金泰佑、喬西、黃小柔、連靜雯、聶雲、詹姆士、居中恆、Vicky、黃嘉千、唐從聖、佩甄、小馬、李明依、黃國倫、寇乃馨、侯昌明、曾雅蘭、陳國華、IVY等藝人受邀。

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