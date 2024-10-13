台灣鬼片紅到海外！日本導演好敬佩 墓仔埔也敢去

宇賀那健一。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄電影節今年的「導演焦點單元」邀請到日本導演宇賀那健一，更選映他6部作品。宇賀那健一今天（13日）受訪透露，今年光是來台灣就3次，有一種「嗨！我回來了」的感覺，接下來11月金馬，12月還會來台拍攝台日合製電影《陌生人》，與台灣相當有緣，更笑說很愛吃茶葉蛋，兩天可以吃3顆，且訪問結束後還要去吃。

宇賀那健一。（高雄電影節提供）

近年台日合作不少，宇賀那健一透露，原本正籌備一個在日本發展的故事，沒想到在因緣際會之下接到台灣方面的合作邀約，因此把劇本內容做了修改，更加符合台灣氛圍，《陌生人》預計在新竹、苗栗一代拍攝，甚至在「台灣墓仔埔」取景。在開拍前，宇賀那健一還看了許多台灣的鄉野傳說，聽了在台灣的日本人分享的一些故事，像是進飯店要先敲門說不好意思，「我發現日本的鬼都是穿白色，但是台灣女鬼都是紅衣。」

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他表示，自己看過《紅衣小女孩》、《哭悲》、《咒》等作品，也非常喜歡，認為跟日本相比起來，台灣鬼片更加先進，「日本拍了很多，已經很疲乏了，但台灣會根據真實事件發展成一個故事，半真半假，有個原型故事在背後，能夠探討這樣的議題。」宇賀那健一新片《龐克樂才之道》入選今年多倫多影展「午夜瘋狂」單元，他也喜歡同樣入選多倫多的《鬼才之道》，並與導演徐漢強相談甚歡。

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