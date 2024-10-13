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娛樂 音樂

600人見證！蕭敬騰浪漫迎娶Summer 超豪華婚宴伴手禮曝光

蕭敬騰（右）與經紀人老婆Summer今晚在台北萬豪酒店補辦婚禮。（記者潘少棠攝）蕭敬騰（右）與經紀人老婆Summer今晚在台北萬豪酒店補辦婚禮。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰今晚（13）與經紀人老婆Summer在台北萬豪酒店補辦婚禮，出席的賓客預計高達600位，夫妻倆準備給賓客的華麗伴手禮也曝光，內容包括喜餅、喜糖、香氛、保養品、雞尾酒在內。

相關新聞：蕭敬騰婚禮激吻愛妻！Summer「13.33克拉驚人巨鑽」閃爆

蕭敬騰的婚禮喜餅。（喜鵲娛樂）蕭敬騰的婚禮喜餅。（喜鵲娛樂）

老蕭與Summer選擇了高級訂製的木盒喜餅，以木紋專屬燙金訂製，搭配Babyface經典手做甜點，以愛為名的暖心烘焙，禮盒上方以新人婚宴主視覺圍繞植物圖騰，象徵生生不息寓意天長地久。

另外還有蒸籠米香，迷你版蒸籠代表蒸蒸日上且團圓團結，裡頭放置了團圓米香代表著甜蜜圓滿，還有「呷米香，嫁好尪」的寓意，再加上Jo Malone香氛、雅聞倍優脈輪療癒美肌系列禮盒、水神抗菌液；WAT個人瓶雞尾酒燈則是送給賓客的婚禮小物。

蕭敬騰準備的婚宴伴手禮。（喜鵲娛樂）蕭敬騰準備的婚宴伴手禮。（喜鵲娛樂）

蕭敬騰與Summer的婚禮，選擇以優雅浪漫的藍白色調為婚宴現場主要色系，搭配天芎及地面的花草布幔等裝飾手法呈現自然氣息，營造賓客入場時像是走進新人家中花園參與派對的溫馨感受。

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