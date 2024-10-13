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娛樂 最新消息

（影）孫安佐被打趴！孫鵬讚兒「說話算話」 沒到場觀賽原因曝

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫安佐昨（12）與台中「燒打雞」韓森上擂台對決，最後2回合被狂毆出局，而孫安佐的父母孫鵬與狄鶯並未到場觀賽，對此，孫鵬回應了。

孫安佐（左）對決韓森（右）慘敗。（翻攝自IG、資料照）孫安佐（左）對決韓森（右）慘敗。（翻攝自IG、資料照）

孫安佐與韓森昨日終於站上賽場對戰，整場賽事孫安佐可以說是被「壓著打」，比賽結束後，孫安佐也展現運動家精神表示，「即使我今天輸了！我也是會繼續前進努力的！」獲得全場喝采。獲勝的韓森也向孫安佐喊話，「打贏這場比賽沒什麼好光榮的，但我不討厭你，某方面來說你也算是我的貴人，但是我只想讓你知道，你值得用更好的方式出現在大家眼裡」。

孫鵬（右）與狄鶯（左）並未到場觀看兒子孫安佐（中）的賽事。（翻攝自臉書）孫鵬（右）與狄鶯（左）並未到場觀看兒子孫安佐（中）的賽事。（翻攝自臉書）

事後，孫鵬也接受《三立新聞網》訪問透露，自己剛好在國外拍戲，所以無法到場或第一時間關注比賽，但仍心繫兒子比賽的他，透過朋友轉述賽況，被問到是否感到心疼，他則表示體能競技難免會有皮肉傷，重要的是說話算話，輸贏是另外一回事。

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