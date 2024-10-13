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才傳婚姻問題！肯爺被控迷姦女助理 下藥過程全曝光

勞倫皮西奧塔（左）指控肯爺迷姦。（美聯社、翻攝自IG）勞倫皮西奧塔（左）指控肯爺迷姦。（美聯社、翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（已改名為Ye）與29歲嫩妻碧昂卡森瑟瑞於2023年初傳出閃婚，沒想到近日突傳分手，更準備申請離婚。一波未平，一波又起，他的前助理勞倫皮西奧塔（Lauren Pisciotta）跳出來指控，在一場他和吹牛老爹主辦的派對上，對她下藥並性侵。

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據《紐約郵報》報導，勞倫皮西奧塔表示數年前肯爺（Kanye West）邀請她，參加聖塔莫尼卡舉行的派對，當時肯爺要求派對上所有人必須喝酒，否則就得離開。而她僅僅喝了幾口，便就失去意識。隔天，儘管勞倫皮西奧塔認為自己被下藥，但她以為是他人所為，並未懷疑肯爺。

勞倫皮西奧塔爆料肯爺迷姦過程。（翻攝自IG）勞倫皮西奧塔爆料肯爺迷姦過程。（翻攝自IG）

直到肯爺前妻金卡戴珊痛批，肯爺與勞倫皮西奧塔發生婚外情，勞倫皮西奧塔起初想要澄清，想傳簡訊告訴對方，但卻被肯爺阻止：「我們的確有做過。」並將當天派對所有過程告知，她震驚地告訴肯爺自己對那晚毫無記憶，肯爺卻笑著回應：「女人就是愛說她們不記得。」


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