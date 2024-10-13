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娛樂 電視

孫安佐赴泰國「遭邪教綁架」險喪命 被迫和隔壁病床老人能量交換

孫安佐（左）、林吟蔚分享星二代甘苦談。（JET綜合台提供）孫安佐（左）、林吟蔚分享星二代甘苦談。（JET綜合台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《命運好好玩》本週邀請「星二代」孫安佐與林吟蔚擔任嘉賓，孫安佐自曝前陣子到泰國發展事業時不幸遭邪教綁架，當時還差點喪命。

孫安佐經常擺出《咒術迴戰》手勢。（翻攝自IG）孫安佐經常擺出《咒術迴戰》手勢。（翻攝自IG）

孫安佐表示自己是忠實的二次元動漫迷，透露最喜歡《咒術迴戰》中的五條悟角色，並現場教何篤霖比出動漫中的經典手勢「領域展開」，讓一旁的陳亞蘭忍不住笑虧何篤霖：「你的眼神根本就沒有，你看一下人家好不好！」此外，他手上刺著來自《DARLING in the FRANXX》女神02的眼睛以及《2077》Lucy的眼睛，他相信這些角色能給他力量。

孫安佐大方分享在泰國時的驚悚經歷，坦言在年初為了脫離父母，與前女友前往泰國發展事業，他指出自己當時被邪教盯上，被綁進醫院強行注射鎮靜劑，和隔壁病床老人能量交換，差點命喪當地醫院，這次事件讓他患上創傷後壓力症候群（PTSD），回到台灣後感覺身邊充滿敵意，但其實父母不需要太過於保護他，「我覺得他們可以不要那麼在乎我，也許就不會那麼疲於奔命。」

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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