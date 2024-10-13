金鐘男星「鏟肉40公斤」躍升學妹殺手！昔體重破百遭霸凌心酸曝

李程彬分享過去被霸凌經驗。（東旭九翔娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金鐘迷你劇集視帝李程彬健身有成，經常在社群曬成果，還曾為飾演拳擊手練到體脂僅有6-8%。驚人的是，他國中體重巔峰期一度胖到117公斤，被同學痛罵「死胖子」，因太胖慘遭霸凌，才下定決心減肥。

李程彬國中曾胖到117公斤。（東旭九翔娛樂提供）

李程彬表示：「以前每天回到家，媽媽都對我說我很帥、比F4還帥，我就很開心每天卯起來吃，完全沒感覺自己有多胖。直到後來被同學叫死胖子、被霸凌才發現，平常班上的女生都不會理我，只有要抬便當、搬重物之類的苦力才會來使喚我。」

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李程彬下定決心瘦身，半年內減掉40公斤。（東旭九翔娛樂提供）

他決定瘦下來的契機，是曾收到一封情書，當時開心打開一看，才知道是給要坐在他旁邊的高瘦帥哥，正好當時看到電影《瘦身男女》，他開始想或許自己瘦下來也能轉變，開始游泳跟少吃，半年內減掉了40多公斤，升上高中後完全是另一個人，更因帥哥外型獲得不少好處。

上高中後的李程彬，受歡迎程度幾乎是校草等級，身為籃球隊還曾比賽拿獎的他，每次練球場邊都有學妹在旁觀賽尖叫、送水送毛巾。平常更三天兩頭收到愛心早餐，情人節收到的巧克力多到爆炸，收情書、告白甚至被倒追的經驗更是數不勝數，就連初戀都是被學姊倒追，李程彬笑說這些境遇他國中時是完全沒想到的。

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