劉若英和張學友拚場感謝歌迷「眼光獨特」 阿信搶先爆雷驚喜

劉若英巡演現場相當唯美。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「奶茶」劉若英的「飛行日」巡演已完成40多場，締造旋轉舞台娛樂美學，每場都讓歌迷看得讚嘆不已，今（13日）晚阿信將擔任她的演唱嘉賓，還搶先「爆雷」，面對這提前知道的驚喜，粉絲還是好期待。

劉若英誇讚歌迷眼光獨特，選擇欣賞她的演唱會。（相信音樂提供）

劉若英昨起在上海梅賽德斯奔馳文化中心開唱，除了換上「波光粼粼新裝」與巨型飛天鯨魚遨遊海底樂園，更新增「飛向你」環繞舞台，飛向各個角落的歌迷，與大家更靠近。

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由於昨晚同時在上海開唱的還包括張學友及李榮浩，因此劉若英對歌迷說：「謝謝你們選了我，你們果然眼光獨特，更謝謝學友哥唱了很多好歌，一直陪伴我們。」接著她演唱固定歌單裡，張學友原唱的《她來聽我的演唱會》感謝歌迷。

劉若英巡演，舞台燈光都精心設計，充滿美學。（相信音樂提供）

另外劉若英演唱《分開旅行》時，還加人AI男聲合唱，充滿新意。除了忙巡演，劉若英11月2日也會加入「2024 Just Love It！一路向東」演出行列，在花蓮市東大門廣場與相信音樂眾多歌手一起為愛而唱。

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