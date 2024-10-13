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孫安佐《拳願》被K爆「滿臉血」！網揭1行為讚：太佩服了

孫安佐（左）與韓森對決慘敗。（翻攝自IG）孫安佐（左）與韓森對決慘敗。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫安佐與「台中燒打雞」韓森因節目《拳願之星》結怨，兩人相約昨（12）上擂台對打一較高下，最後孫安佐慘遭KO落敗，還流了滿臉血，賽事引起大批網友線上觀戰討論。

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比賽開始後，雙方互有攻防，韓森率先發動低掃腿等攻擊，儘管孫安佐一度抓住破綻嘗試將韓森打倒，但最後仍無法保持優勢，到了第二回合，仍是韓森佔據上風，孫安佐也明顯體力不支，被韓森打的鼻血直流、臉部掛彩，最後以KO結束比賽。雖然被狂歐出局，但孫安佐最後仍舊保持風度，與韓森握手，展現運動家精神，坦然接受失敗表示，「即使今天輸了，我也會繼續努力」。

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不僅現場熱血沸騰，網路上的討論也相當熱烈，不少人點出孫安佐光是敢站上台對打就已經勇氣可嘉，「Respect, 加油，非常精彩。你很能扛，儘管經驗差距很大，你也沒有退縮，非常佩服，加油」、「已經比很多人有種了」、「太佩服安佐了」、「至少他不是只有嘴砲，真的敢下去打」。

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