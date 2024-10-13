金素妍賣情趣用品變「性愛趴」？韓媒：蛇蠍女完美轉型

金素妍在新劇《貞淑的推銷》力求轉型，變身成人用品銷售員。（翻攝自X，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金素妍主演19禁喜劇《貞淑的推銷》昨（12）晚首播，該劇講述民風保守的1992年代，金素妍從原本保守的一面，轉變成情趣用品銷售員，韓媒大讚她成功擺脫《上流戰爭》蛇蠍女一面，完美變身「貞淑小姐」。

金素妍在戲中年輕貌美，不料卻抽到「下下籤」，嫁給「魯蛇」丈夫崔載林，加上家裡開銷大，要替孩子添購新書包，最後只好拉下臉來，挨家挨戶推銷成人用品。

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在「富太太」金成鈴的幫助下，金素妍開始展開銷售Day 1，形象謹慎矜持的她，一打開琳瑯滿目的情趣用品，讓眾多婆婆媽媽們「瞳孔地震」，甚至有人誤將「情趣內褲」當成「項鍊」，畫面爆笑。

成人用品的出現為保守鄉下女人帶來全新震撼。（翻攝自IG，合成圖）

保守鄉下因10多位女人齊聚引來警方關注，甚至一度引發誤會，以為眾人玩情趣用品兼做「買春生意」，讓金素妍急忙解釋，眾人手忙腳亂的情節非常逗趣。

先前記者會上，金素妍表示身為演員，對於各種類型角色充滿慾望，努力尋找能展現自己的作品，「一看到《貞淑》的劇本時，就發現這是我要的，劇本很有趣」，希望能改變《上流戰爭》「千書真」的形象。

韓媒誇金素妍從原本被動、矜持的形象在經歷事件後，在第一集角色發生180度大轉變，很開心見到她的回歸。《貞淑的推銷》每週六日在Netflix上架。

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