遭利菁爆孩子的爸！謝金燕忍3天反擊 親訴單親媽媽血淚

謝金燕（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕電音女神謝金燕近日遭利菁重提「孩子的爸」，未婚生子的往事又被重提，這幾天她心情大受影響，卻也完成一首新歌《我不害怕》，喊話要為單親媽媽加油。

謝金燕當年未婚生子，兒子今年已經26歲，她首度公開於社群回應，更加碼寫了新歌。

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謝金燕表示，「把所有的負能量轉化成全新養分，繼續培育自己和孩子成為一個更好的人！為所有你我相同故事的人而唱！」

謝金燕曝光歌詞，親訴單親媽媽的辛酸。（翻攝臉書）

除了以親筆信寫下這幾年來的心聲，她與經紀人球球共完成了新歌創作，選擇直球對決，內容讓許多粉絲看了直呼感動。

《我不害怕》詞曲

哪怕安靜太安靜 我深呼了吸

哪怕黑夜太清醒 我順了口氣

女人自我鼓勵的勇氣是

Hey累了就放下怕 痛了就哭啊 大聲宣洩Hey

一次一次被撕裂〜

他們說:

她的小孩没有爸爸 Too sad to cry

流言就像萬箭亂亂發

我不害怕這種喧囂吵雜的無理噴罵

心一次一次被摧毁〜

他們說

她的小孩誰是爸爸 Too sad to cry

流言就像放肆的野馬

我不害怕別人的踐踏

我不害怕大家的嬉笑和怒罵



即使全世界在笑也要挺起背

女人才能了解女人的苦吧

小小的身軀

笑笑的抬起頭 我不害怕

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