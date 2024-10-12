「國師」唐綺陽喜奪廣播金鐘 驚喜表情神撞臉療癒系網紅

唐綺陽獲得Podcast生活風格節目獎。（三立提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第59屆廣播金鐘獎今（12）日晚間舉行，本屆最特別之處在於增加了Podcast獎項，而知名的占星專家「國師」唐綺陽也敲響金鐘，以《唐陽雞酒屋》獲得Podcast生活風格節目獎項，當她知道自己得獎的那一刻，露出超驚喜表情，卻意外神撞臉目前超紅的療癒系動物網紅「彈跳丸」Moo Deng。

當頒獎人還沒有揭曉之前，唐綺陽神色緊張地坐在座位上，頒獎人土豆仁拆開信封時，還一度拆不開來。等到宣布唐綺陽得獎時，她從座位上站起來，一臉不可置信，讓人覺得很可愛。

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唐綺陽得知自己得獎驚喜表情撞臉動物網紅「彈跳丸」Moo Deng。（本報合成照／記者王文麟攝、法新社資料照）

不過，或許因為太過開心，唐綺陽一時忘記表情管理，她的嘴巴呈現「O」型，即使不在現場也能感受到她有多麼吃驚。沒想到她吃驚表情意外撞臉現在正紅的泰國侏儒河馬「彈跳丸」Moo Deng。

在台上恭喜土星回歸的唐綺陽，非常感謝相關單位將Podcast納入獎項，她說自己從小就夢想當個廣播主持人，並感謝大家對療癒系節目肯定。

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