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「小綠人」姜爺爺站台加持 大貓熊福寶票房破千萬

姜爺爺（前方綠衣者）與現場影迷大合照。（翻攝自車庫娛樂臉書）姜爺爺（前方綠衣者）與現場影迷大合照。（翻攝自車庫娛樂臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大明星「國際福」福寶擔任女主角的電影《再見，福寶》以黑馬之姿創下亮眼票房。融合紀錄片與動畫片的《再見，福寶》昨（11）日迎來韓國愛寶樂園貓熊飼養員也是寶家族主要照顧者「姜爺爺」姜哲遠來台為大孫女福寶站台，共參加9場映前、映後會，台北西門町也瞬間湧入超過千名粉絲。

《再見，福寶》韓國版電影海報。（翻攝自X）《再見，福寶》韓國版電影海報。（翻攝自X）

文創內容製造商ACOMMZ曾表示，這部電影紀錄了福寶和飼養員日常生活，以動畫結合實拍，演繹福寶與兩位爺爺的相遇與離別。此次姜爺爺來台主要是為了《再見，福寶》與粉絲們有更進一步的接觸，並回覆台灣寶家族粉絲的疑惑。從早上開始便逐漸有粉絲在電影院前聚集，傍晚時分爺爺身著愛寶樂園綠色制服亮相更是引起全場尖叫，甚至有許多應援布條、手幅、福寶娃娃全數出籠，其中最引人注目的是一隻穿著婚紗的大型福寶玩偶，不僅吸引姜爺爺注意，現在也有許多粉絲爭相拍照、合影。

「姜爺爺」旋風式抵台為福寶站台。（翻攝自車庫娛樂臉書）「姜爺爺」旋風式抵台為福寶站台。（翻攝自車庫娛樂臉書）

姜爺爺的幽默、風趣讓現場所有觀影者都更加喜愛福寶以及寶家族，第一次到台灣的姜爺爺也透過現場問答，表示女兒特別交代他一定要品嘗台灣的珍珠奶茶與麵線。姜爺爺到台灣的第一餐就大啖麻辣鍋，喜歡吃辣的姜爺爺也讚不絕口。最讓姜爺爺驚訝的是，雖然女主角都在中國神樹平邊吃邊睡，但台灣卻衝出高達1300萬票房，成績僅次於韓國。由於木柵動物園的圓圓、圓寶、圓仔和福寶是親戚，許多人都問姜爺爺有沒有到木柵動物園探望他們？姜爺爺表示此次行程太滿，下次有機會一定會去看看他們。

姜爺爺親切回答現場粉絲問題。（翻攝自車庫娛樂臉書）姜爺爺親切回答現場粉絲問題。（翻攝自車庫娛樂臉書）

姜爺爺表示，沒有想到台灣的福粉比韓國更熱情，他很開心也很感謝台灣粉絲對於寶家族的支持。此外，姜爺爺也透露明年1、2月愛寶樂園將展開主題活動，屆時寶家族可以在雪地給大家更大的驚喜，歡迎大家到愛寶樂園共襄盛舉。

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