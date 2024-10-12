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娛樂 電影

（獨家專訪）《魷魚遊戲》鄭好娟爆紅進軍好萊塢！不敢相信「凱特布蘭琪在眼前」超激動

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕30歲韓國女星鄭好娟2021年因演出熱門影集《魷魚遊戲》在全世界爆紅，還獲得美國演員工會獎劇情類影集最佳女主角肯定，最近更和金獎導演艾方索柯朗、影后凱特布蘭琪合作Apple TV+ 心理驚悚影集《免責聲明》，正式進軍好萊塢，接受本報專訪時對於一切經歷直呼「超現實」，「我現在仍感到無比榮幸和欣喜！」

鄭好娟以影集《免責聲明》正式進軍好萊塢，首度全英文演出。（Apple TV+ 提供）鄭好娟以影集《免責聲明》正式進軍好萊塢，首度全英文演出。（Apple TV+ 提供）

模特兒出身的鄭好娟透露自己本身就是導演艾方索柯朗的大粉絲，「他的作品非常真實，同時極具娛樂性，能深深吸引觀眾的注意力，我在模特兒時期夢想成為一名演員，就是因為當時看的許多電影，其中就包含他的作品，他執導的《羅馬》和《你他媽的也是》是塑造、影響我對表演熱情的電影之一。」

金獎導演艾方索柯朗（左）首度執導影集《免責聲明》。（Apple TV+ 提供）金獎導演艾方索柯朗（左）首度執導影集《免責聲明》。（Apple TV+ 提供）

因此當鄭好娟收到《免責聲明》的試鏡邀約時非常興奮，「我無法用言語表達當時的激動，試鏡時也非常緊張，因為從來沒想過有一天能和他面對面交談，更不用說凱特布蘭琪就在我眼前！」她說當時強裝鎮定，但鏡頭外手不由自主地顫抖，「當我得知自己確定演出，我記得我尖叫了一聲，還差點倒下，那是一種無法形容的快樂！」

艾方索柯朗（右三）率領凱特布蘭琪（右四）、鄭好娟等主要演員一同出席《免責聲明》威尼斯影展首映會。（Apple TV+ 提供）艾方索柯朗（右三）率領凱特布蘭琪（右四）、鄭好娟等主要演員一同出席《免責聲明》威尼斯影展首映會。（Apple TV+ 提供）

劇中鄭好娟飾演凱特的助理，她形容在片場就像接受了一場大師課，「凱特布蘭琪在拍攝期間表現出溫暖和耐心，讓我完全折服於她的專業精神和內在自我。無論在什麼情況下、無論片場發生了什麼變化，她都非常穩定」更說「我很希望能成為一位像她一樣，能夠體貼他人的人。」

鄭好娟直說隨著《免責聲明》參加各大影展，讓她備感激動。（Apple TV+ 提供）鄭好娟直說隨著《免責聲明》參加各大影展，讓她備感激動。（Apple TV+ 提供）

鄭好娟不諱言要用英語演戲是最大的困難，「我花了大約10天的時間才讀完整個劇本，它真的非常吸引人，極具沉浸感，而且在心理上引人入勝，深深打動了我的」。她為此聘請一位台詞教練不停練習討論，希望可以理解每一句台詞，「有些話用英語和用韓語說，語氣完全不同，我花了一些時間去理解這些文化差異的情感深度，希望可以盡全力做到最好。」

提到從名模到演出《魷魚遊戲》後獲肯定，鄭好娟說自己不是一個喜歡計劃的人，「對於遙遠的未來，我沒有太多計劃，當然，我過去的職業經歷會影響我的未來，可能目前我的目標或方向就是成為一名更好的演員，但我想『好演員』的定義因人而異，可以有很廣泛的意義。」

鄭好娟2022年憑《魷魚遊戲》獲得美國演員工會獎劇情類影集最佳女主角肯定。（翻攝自鄭好娟IG）鄭好娟2022年憑《魷魚遊戲》獲得美國演員工會獎劇情類影集最佳女主角肯定。（翻攝自鄭好娟IG）

《免責聲明》先在威尼斯影展世界首映，近日又到了倫敦電影節等影展，對於隨著劇組跑遍世界各地，鄭好娟難掩激動，「幸運的是我有口譯員幫助我，今天我能用韓語發言，但用英語說話對我來說還是很大的挑戰，每次面對這個挑戰我都感到非常緊張。」

鄭好娟更自爆每當自己犯錯或說錯話，回到飯店房間時都會感到後悔萬分，「但無論如何，這些經歷會讓我變得更強大，我想當所有這些經歷累積後，最終可以激勵我，讓我成為一個更好的演員。我希望未來能被認可『她演得很好』，或是『她是一個優秀的演員』，這是我最想聽到的評價。」《免責聲明》共7集，首兩集已於Apple TV+首播，接下來每週五更新集數。

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