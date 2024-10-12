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娛樂 電影

張東健、薛景求變「非普通家族」 孫藝真義氣站台首映

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國影帝薛景求攜手張東健、金喜愛、秀賢同台飆戲的最新懸疑驚悚鉅作《非普通家族》，即將在11月1日全台盛大上映。本片由南韓名導許秦豪執導，該片最近在韓國首映，曾經與他合作過《外出》、《末代公主》的孫藝真也出席盛會，立刻吸引眾人目光。值得一提的是，孫藝真憑藉著《末代公主》奪得影后，此次特別現身站台，實在有夠講義氣。

張東健（左二）、金喜愛與眾演員們一同出席《非普通家族》的首映會。（達志影像）張東健（左二）、金喜愛與眾演員們一同出席《非普通家族》的首映會。（達志影像）

《非普通家族》近日適逢釜山國際影展，導演許秦豪、張東健、金喜愛、秀賢合體出席盛會，影展期間好評不斷。該片講述薛景求與張東健這一對個性迥異的兄弟，哥哥薛景求是追求名利雙收的律師，弟弟張東健則是重視人性的善良醫師，有一天固定晚餐聚會時，發現他們的孩子竟然成為罪犯，兩對夫妻對於如何處置兒女而開始針鋒相對，手足之情也受到考驗。

孫藝真出席《非普通家族》首映會，吸引粉絲爭相拍照。（達志影像）孫藝真出席《非普通家族》首映會，吸引粉絲爭相拍照。（達志影像）

電影改編自荷蘭作家荷曼柯赫的暢銷小說《命運晚餐》，導演許秦豪透露改編動機：「人類本性的雙重性和諷刺性在不同情況下的變化令人著迷，是我選擇改編的原因之一。希望在原作的基礎上融入韓國文化元素，因為我很好奇在韓國文化情境下，這些存在於每個國家的情感和故事會如何展開。」

《非普通家族》集結韓國影帝影后同台飆戲，薛景求（左起）、秀賢、金喜愛、張東健。（網銀國際影視提供）《非普通家族》集結韓國影帝影后同台飆戲，薛景求（左起）、秀賢、金喜愛、張東健。（網銀國際影視提供）

影帝薛景求因演出李滄東導演的《薄荷糖》橫掃各大電影獎項，成為家喻戶曉的實力派演員，片中與秀賢飾演菁英夫妻，對上張東健、金喜愛，卡司可說是空前華麗，導演許秦豪與薛景求已認識多年，開心表示：「這次我終於有機會跟薛景求合作！儘管角色給人冷酷的形象，但我覺得他在電影裡展現出不同的一面。」

薛景求出席《非普通家族》在釜山影展的活動。（達志影像）薛景求出席《非普通家族》在釜山影展的活動。（達志影像）

出道多年的金喜愛演技精湛，因獲獎無數被封為「百想女王」，近年憑藉著《夫婦的世界》再度爆紅，導演許秦豪說：「我一直想與金喜愛合作，她是一位非常有才華的演員，除了她標誌性的優雅，我也好奇她能為『母親』這個角色帶來什麼特殊的面向。」

張東健（左）、金喜愛出席《非普通家族》在釜山影展的活動，分享拍攝趣事。（達志影像）張東健（左）、金喜愛出席《非普通家族》在釜山影展的活動，分享拍攝趣事。（達志影像）

導演許秦豪認為原作小說中最有吸引力的地方，在於這對兄弟面對涉及孩子未來的問題時，道德標準和信仰是如此容易崩塌，兩兄弟之間不同的信念和生活態度，因而走向的諷刺情境也非常有趣。擅長愛情電影的南韓名導許秦豪有「影后製造機」稱號，過去曾以作品助攻孫藝真、李英愛封后，《非普通家族》韓國試映會現場眾星雲集，孫藝真、李政宰、李敏鎬、宋承憲等知名演員全都齊聚一堂力挺導演許秦豪，令台灣影迷直呼等不及進戲院欣賞這部懸疑鉅作。《非普通家族》11月1日全台上映。

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