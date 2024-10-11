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娛樂 日韓

Jennie金髮短裙超火辣！新歌《Mantra》獻給女孩：做真實的自己

〔記者廖俐惠／綜合報導〕接棒Lisa！韓團BLACKPINK成員Jennie在今天（11日）透過索尼音樂旗下Columbia Records和自創廠牌ODDATELIER釋出備受期待的最新單曲《Mantra》與音樂錄影帶，一頭金髮搭配火辣超短裙，曬出長腿又露屁股蛋，讓人要噴鼻血了。

Jennie推出新作《Mantra》，十分火辣。（Sony Music Taiwan提供）Jennie推出新作《Mantra》，十分火辣。（Sony Music Taiwan提供）

談到這首單曲，她表示：「這是我新時代的完美開端，我覺得《Mantra》不僅會讓我的粉絲開心，也能展現我作為solo的全新一面。這首歌的靈感來自我在洛杉磯錄音的時光，希望粉絲們能感受到這種能量，一種積極、表達自我、忠於本我的精神。這首歌充滿活力跟鼓舞，給所有女生、女人、漂亮女孩：愛自己，做最真實的你，這是屬於你們的頌歌。」

Jennie推出新作《Mantra》，十分火辣。（Sony Music Taiwan提供）Jennie推出新作《Mantra》，十分火辣。（Sony Music Taiwan提供）

Jennie推出新作《Mantra》，染上漂亮的金髮。（翻攝自YouTube）Jennie推出新作《Mantra》，染上漂亮的金髮。（翻攝自YouTube）

《Mantra》代表著全新階段的開始，這首歌就像是無所畏懼且無法被忽視的聲明。在強勁的低音和大膽的節拍之間，Jennie自信地宣稱：「Sometimes girls just gotta have fun!」以及MV令人驚豔的視覺效果，這首歌無疑擁有市場爆紅的所有條件。

Jennie推出新作《Mantra》，十分火辣。（Sony Music Taiwan提供）Jennie推出新作《Mantra》，十分火辣。（Sony Music Taiwan提供）

MV由烏克蘭女導演Tanu Muino拍攝，談到以洛杉磯為中心的MV，Jennie補充：「它反映了女性賦權和自信的主題！對我來說，保持整體視覺的一致性非常重要，我很喜歡最終的成果，我已經迫不及待地想要分享給大家。」

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