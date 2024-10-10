「最美媽祖」外貌、歌聲神似鄧麗君 遊金門受鄉親熱情招待

張如君有「選美教母」稱號。（中華全球城市選拔協會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張如君曾演出神佛劇《媽袓》，有「最美媽祖」稱號，她近年創辦全球城市小姐選拔活動，受台灣賽區主席蕭美萍邀約，組宣傳大使團前進金門進行城市交流及行銷，笑揭自己因為神似鄧麗君，在當地經常受到特別的熱情招待。

早年堪稱「勞軍女神」的鄧麗君，一直是金門當地軍民最愛的巨星。張如君除了和鄧麗君相貌有幾分神似之外，平時言語輕柔連講話聲音及歌聲都帶有「小鄧」味道，因此在友人之間素有「小鄧麗君」之稱。

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張如君（左五起）、蕭美萍領軍八位城市小姐選美皇后前進金門進行城市行銷。（中華全球城市選拔協會提供）

張如君說，冥冥中她和金門似乎特別有緣，去年10月她才帶著10多位親人到金門進行家族旅遊，没想到時隔整整一年，就又帶領由8位城市小姐選美皇后組成的宣傳大使團，為了促進城市交流和城市行銷到金門舊地重遊。

張如君昔為神佛劇《媽祖》赴金門出外景，在當起擁高知名度，去年在金門旅遊逛街時，常被當地民眾及店家認出而享受折扣及招待。有趣的是，「此君非彼君，同君不同命」。她說，不過當時有些年長的店家會給予特別折扣和招待，卻是因為認為她長得很像鄧麗君。

致贈感謝狀3人合照，左起盧根陣所長、蕭美萍主席、張如君創辦人。（中華全球城市選拔協會提供）

張如君和8位城市小姐此行，除了安排城市行銷影片拍攝行程，也特別在金門縣文化園區內的歷史民俗博物館精心表演了一場八大選美皇后走秀及舞蹈演出。張如君說，金門除了戰地風光無限，也保留許多古厝和歷史文化值得鑑賞，到金門旅遊除了購買伴手禮金酒和貢糖之外，全國唯一官窰金門陶瓷廠製作的青花瓷瓶也十分值得細細品味。

城市小姐表演照。（中華全球城市選拔協會提供）

城市小姐此次金門參訪，除了接受文化園區管理所長盧根陣致狀感謝外，同時也和城市小姐台灣賽區主席的金門媳婦蕭美萍相約，期待將明年城市小姐選拔世界賽到金門舉辦賽事或活動。蕭美萍表示，希望透由城市小姐的行銷，能將金門觀光帶向全世界。

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