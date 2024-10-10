黃暐瀚分享「國慶日5大冷知識」 國慶大會總統不是主人

黃暐瀚分享國慶日冷知識。（翻攝自黃暐瀚臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是雙十國慶日，一早總統府前就聚集多人舉行國慶典禮。資深媒體人黃暐瀚也在臉書祝賀國慶，並分享「5大國慶冷知識」，提出總統只是受邀參與，「並非主人」。

黃暐瀚表示，雖然台灣的國際舞台不大，軍事緊張不小，但2300萬中華民國國民，在台澎金馬這片土地上，努力不懈，認真過生活，希望國家興盛壯大、人民安居樂業、兩岸和平共榮。他分享早上在廣播節目提到的國慶冷知識：

請繼續往下閱讀...

1.中華民國生日有2天，10月10日（1911武昌起義），1月1日（1912建立民國）。2.國慶大會是國慶籌委會，承全民意志舉辦，總統不是主人，只是受邀同歡。3.總統在國慶大會上「不會唱國歌」，因為受邀進場的時間（10:30）大會流程已經唱完國歌（10:03）。4.國慶大會沒有開放民眾進場。（維安考量，前一天整區都管制封閉）5.元旦升旗，民眾可以自由到府前一起唱國歌。（凱道安檢即可進入參與）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法