國慶日「首位發文」的是他！女星嗨露超兇北半球全看光

今天是雙十國慶日，多位台灣藝人高舉國旗慶祝。（翻攝自香蕉、胡文英IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是雙十節，不少藝人高舉國旗、發文祝福台灣生日快樂。其中，香蕉是第一位發文祝福的台灣藝人，接著陳志強、曾智希、胡文英等人一早也在社群網站發文，一同歡慶雙十國慶日。

香蕉（左）和老婆正在瑞士旅遊，也不忘發文祝賀國慶。（翻攝自香蕉IG）

香蕉是第一位發文祝賀國慶的台灣藝人，他和老婆在瑞士馬特洪峰旅遊，照片中他穿著印有國旗的上衣，老婆則換上國旗比基尼，大露渾圓半球，「很多瑞士人經過露出笑容，覺得我們很活潑，很開心。」胡文英也同樣穿著印有國旗圖案的比基尼，在野柳女王頭旁邊高舉國旗，「有很多外國遊客對我豎起大拇指讚美誇獎我，我愛國我驕傲！」

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陳志強（右）和老婆曾智希一早就發國慶文。（翻攝自陳志強IG）

另外，陳志強和老婆曾智希也身穿印有TAIWAN字樣的上衣，手舉國旗發文喊「Taiwan happy birthday」。

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