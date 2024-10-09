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娛樂 最新消息

王傳一爆柯淑勤私下好跩！61歲翁家明重返校園「女兒當學妹」

王傳一（右）、翁家明詮釋到無醫鄉奉獻的兩位醫師。（大愛提供）王傳一（右）、翁家明詮釋到無醫鄉奉獻的兩位醫師。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《在光裏的人》收視告捷，昨（8日）王傳一、翁家明、柯淑勤、臧芮萱、張晏塵出席慶功記者會，電視台特別讓遠在美國的杜蕾隔空現身，會前女兒還傳訊給她製造不在場證明，讓柯淑勤又驚又喜，不改豪爽性格的說「謝謝大愛臺這樣精心設計，跟女兒這樣騙我」，逗笑全場大笑後吐真言「給我這麼好的驚喜」。

柯淑勤見女兒杜蕾隔空現身又驚又喜。（大愛提供）柯淑勤見女兒杜蕾隔空現身又驚又喜。（大愛提供）

王傳一透露拍戲期間和家人聚少離多，女兒把最愛的瑪利歐貼紙貼滿他20頁的劇本，讓他每每翻閱就感覺女兒陪伴在旁，「每天工作更有動力，想著女兒一起完成作品。」談到和柯淑勤首次合作，他笑虧：「柯姐本身就不和藹可親，跩跩的。」私下只能靠約吃飯、溫馨接送融化對方，柯淑勤聽了直呼：「哪有這麼假掰啊！」

（左起）廖曉彤、游小白、柯淑勤、張晏塵、王傳一、翁家明、臧芮軒、蔡天嘉齊聚慶祝《在光裏的人》收視告捷。（大愛提供）（左起）廖曉彤、游小白、柯淑勤、張晏塵、王傳一、翁家明、臧芮軒、蔡天嘉齊聚慶祝《在光裏的人》收視告捷。（大愛提供）

翁家明今年3月重返母校台藝大攻讀廣電所碩士，意外當起女兒學長。他說拍戲多年實戰經驗豐富，但學問上沒有系統性整合，原以為入學後能以前輩之姿給予想法，卻反而從後輩身上學到更多，讀書後也體會到「任何時間我們都不要站在自己的立場在看很多事情」警惕自己要活到老學到老。

臧芮萱跟張晏塵在劇中原本都很「討厭」翁家明，臧芮萱說在演的時候很享受當下的感覺，自己看到播出才發現「我也太難搞了吧！」「沒想到呈現出來是這麼機車」，翁家明立刻補「欺侮老人了，對吧！」。臧芮萱說其實私下翁家明對晚輩們都特別好，下戲後也常一起去便利商店聚會。王傳一跟臧芮萱的先生是舊識，拍戲前還沒結婚，到大埔去探班時還說「我上來看你」，王傳一之後才恍然大悟，應該是「我女朋友在這，我順道來看你」。

《在光裏的人》是醫療輕喜劇，王傳一看到劇本二話不說就答應，他說劇情不是刻意當喜劇演，而是「加入本身自己長久以來的表演經驗，帶入到現實的情感」，讓大家在喜劇發酵的同時感受到溫馨「發酵的同時，搞不好心裡面還會有一點酸酸的」。

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