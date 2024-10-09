雷洪負債千萬「6妻妾全跑光」 聞汪建民欠錢吐露過往心酸

雷洪對於今年沒有入圍金鐘感到扼腕。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕雷洪過去曾獲金鐘戲王，今（9日）出席客家廣播電視金鐘獎入圍交流會，他提到今年自己有戲劇作品報名金鐘，但沒有入圍，略微遺憾，「只要有作品入圍就是肯定我的努力。」接著被問及汪建民罹癌過世一事，他說過去擔任製作人時，2人都在華視，對於汪的鐵頭硬漢形象記憶鮮明，後來因汪建民多參與綜藝節目，2人已多年沒聯繫。

雷洪（前排右五）出席「客家廣播電視金鐘獎入圍交流會」，開心客家人才發光發熱。（客委會提供）

汪建民生前欠債千萬，雷洪也曾欠債千萬，他分享「過來人」的艱苦心情，坦言過往曾有輕生念頭，感慨：「走不出來怎辦？能借的就慢慢熬，面對吧！」他當時想到自己若不面對，選擇離開，不只自己受影響，受到牽連的親友太多，「因此只要我挺過來，大家就可會幫忙我，世界上沒有什麼事是無法解決處理。」他感謝身旁朋友以及經紀公司都伸出援手，幫忙他「重生」。

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而他曾一度擁有6名妻妾，卻因債務問題全跑光了，如今他遇上目前的另一半，很有感觸，表示以前年輕莽撞，現在年紀到了才知道真正需要的是什麼，「不用男歡女愛，陪伴是重點，能夠互相照顧就好。」



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