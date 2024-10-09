晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

雷洪負債千萬「6妻妾全跑光」 聞汪建民欠錢吐露過往心酸

雷洪對於今年沒有入圍金鐘感到扼腕。（民視提供）雷洪對於今年沒有入圍金鐘感到扼腕。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕雷洪過去曾獲金鐘戲王，今（9日）出席客家廣播電視金鐘獎入圍交流會，他提到今年自己有戲劇作品報名金鐘，但沒有入圍，略微遺憾，「只要有作品入圍就是肯定我的努力。」接著被問及汪建民罹癌過世一事，他說過去擔任製作人時，2人都在華視，對於汪的鐵頭硬漢形象記憶鮮明，後來因汪建民多參與綜藝節目，2人已多年沒聯繫。

雷洪（前排右五）出席「客家廣播電視金鐘獎入圍交流會」，開心客家人才發光發熱。（客委會提供）雷洪（前排右五）出席「客家廣播電視金鐘獎入圍交流會」，開心客家人才發光發熱。（客委會提供）

汪建民生前欠債千萬，雷洪也曾欠債千萬，他分享「過來人」的艱苦心情，坦言過往曾有輕生念頭，感慨：「走不出來怎辦？能借的就慢慢熬，面對吧！」他當時想到自己若不面對，選擇離開，不只自己受影響，受到牽連的親友太多，「因此只要我挺過來，大家就可會幫忙我，世界上沒有什麼事是無法解決處理。」他感謝身旁朋友以及經紀公司都伸出援手，幫忙他「重生」。

而他曾一度擁有6名妻妾，卻因債務問題全跑光了，如今他遇上目前的另一半，很有感觸，表示以前年輕莽撞，現在年紀到了才知道真正需要的是什麼，「不用男歡女愛，陪伴是重點，能夠互相照顧就好。」


☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中