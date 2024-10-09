「零死角女神」林岱縈當街羞吻 親睹一幕洩空窗6年心聲

林岱縈出席國慶光雕點燈儀式。（紅心字會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「零死角女神」林岱縈受邀國慶光雕點燈儀式，今年以「當我們同在一起」為主題，匯聚41部台灣原創漫畫、2部經典動畫，近百件圖稿，見證台灣創作能量。身為動漫迷的她，親睹許多漫畫家及作者本尊，差點上演追星場面。

光雕秀出現謝東霖的《神明便利商店》畫面，讓林岱縈忍不住借位親吻起漫畫人物。（紅心字會提供）

林岱縈看到謝東霖的《神明便利商店》畫面，配上旁白「只要願意傾聽跟理解彼此」立刻借位親吻，直呼是空窗6年的心情寫照，笑說回家要發文「林岱縈街頭嬌羞親吻全被拍」；看到《魔法阿媽》的主角人物，則馬上勾起和阿嬤祖孫相處的回憶，「小時候沒開口說話，阿嬤還以為我是啞巴，一直用盡各種方法讓我說話，最後阿嬤還急到哭了。」讓她想起導演王小棣說過，全世界共通的情感是祖孫之情。

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今年適逢漫畫家葉宏甲百歲冥誕，其作品《諸葛四郎》是家喻戶曉的熱門作品，更是台灣第一部英雄漫畫。林岱縈提到爸爸的偶像就是《諸葛四郎》，小時候曾披上浴巾幻想當個正義女俠，跟妹妹比武打架，最後被媽媽罵個臭頭。

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