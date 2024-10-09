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周遊狂噴百萬環歐！爆「安全狀況」險無法搭機

周遊（左）和李朝永到歐洲欣賞風景。（李朝永提供）周遊（左）和李朝永到歐洲欣賞風景。（李朝永提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深製作人「阿姑」周遊和老公李朝永以及30多位老友日前一同到歐洲地中海搭遊輪旅行，享受美好的假期，周遊一路分享優雅的景點以及血拼盛況，她說自己以乾女兒帶來輕便型的輪椅輔助長程的步行，一路上都是老公推著走，有一天在米蘭近郊號稱全歐洲最大規模的Outlet，李朝永推著輪椅到了名店前，周遊下了輪椅都忘了疲累，「把輪椅放一邊，都忘了累。」買到連Starbucks米蘭總店的保溫瓶都被他們搶購一空。

周遊俏皮與比薩斜塔擺拍。（李朝永提供）周遊俏皮與比薩斜塔擺拍。（李朝永提供）

周遊的戰利品驚人。（李朝永提供）周遊的戰利品驚人。（李朝永提供）

他們去參觀了比薩斜塔、馬賽、巴賽隆納等地，沒想到搭機卻出了狀況，周遊表示，他們上飛機即將起飛時，突然接到團員的電話，告訴他們「有安全狀況，他們無法搭機」，讓周遊聽到很緊張，但她隨後解釋：「詢問了許久，最後才知道我們這班飛機後面的安全門無法打開，所以後面的72位乘客要改搭其他航班。」起飛後，周遊上廁所時又遇到亂流，好在虛驚一場，平安結束地中海之旅。

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