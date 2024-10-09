阿吉仔喊對岸祖國被炎上 深夜吐心聲

阿吉仔日前赴中拍攝宣傳短片，以台語聲稱「咱祖國75歲的生日，我是台灣人、也是福建人，更是中國人」，引發議論。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深歌手阿吉仔日前錄製「祝福祖國75歲生日快樂」影片，引起台灣歌迷不滿，其妻回應「為了混口飯吃」，阿吉仔則於8日晚間再度發布影片，表態「我的根來自中國」，希望兩岸能夠像家人一樣，多一點理解，少一點誤解，「兩岸要好，台灣才會好。」

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賴清德總統5日在國慶晚會致詞時發表祖國論，提及「如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國2字」，似在對台灣藝人喊話，而阿吉仔曾在抖音發布影片，高喊「有夠開心回到祖國，共同慶祝祖國75歲生日」，引發許多網友不滿。

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阿吉仔（右）與其妻子林淑美。（資料照，記者王文麟攝）

8日晚間阿吉仔再度發布最新影片吐心聲，他表示因為在國慶節公開「祝賀祖國」影片，被外界攻擊，甚至有媒體來電，試圖用陷阱問題引導他妻子發表媒體想要熱點，對此，讓他感到很受傷與難過，他說：「我想說，我只是一個平民老百姓，我深知飲水要思源，無論你是出生在北京、香港、福建或是台灣，我想，每個人都熱愛自己出生的這塊土地。」

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阿吉仔於中國國慶時，在抖音上曬出慶祝影片，並多次提及「祖國」，影片中阿吉仔說，「今天有夠開心，回到祖國，共同慶祝祖國75歲生日」、「我是台灣人，也是福建人，更是中國人」。對此，國民黨立委謝龍介認為，賴清德於國慶晚會致詞所指的，就是阿吉仔這支影片。

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