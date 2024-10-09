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娛樂 電影

范曉萱「與馬對戲」搶最佳女演員！零對白詮釋悲傷重量

〔記者鍾志均／台北報導〕「2024金片子大賽」昨（8）公布入圍名單，最佳男女演員獎精彩激烈，兩大戲王莊凱勛、藍葦華氣勢參戰，其中范曉萱在《馬語》零對白與馬對戲令人印象深刻，有望以「零台詞」奪下獎項。

《馬語》范曉萱入圍本屆金片子大賽最佳女演員。（台北市電影委員會提供）《馬語》范曉萱入圍本屆金片子大賽最佳女演員。（台北市電影委員會提供）

今年有多達268件作品參賽報名，以劇情片為大宗共有154部，動畫片36部與紀錄片28部；本屆首次增加「國際競賽組」並設立「評審團國際競賽首獎」，吸引世界20逾國家地區、50部國際作品參與報名，共同角逐112萬元總獎金。

最佳男演員方面，曾入圍金鐘獎最佳新進演員的林書函於《150522》中細膩揣摩孤獨下的心理失調，《後來》洪毓璟以高張力情緒轉換大秀演技；曾入圍金鐘最佳新進演員的戴雅芝在《泳夜》中與母親的深厚感情令人動容；《停格人生》的陳雪甄則是逼真演出疾病患者熱情面對人生的幻想故事。

《朋友順啦》莊凱勛（左）、藍葦華聯袂入圍最佳男演員。（台北市電影委員會提供）《朋友順啦》莊凱勛（左）、藍葦華聯袂入圍最佳男演員。（台北市電影委員會提供）

今年金片子大賽邀請兩位演員擔任評審，首次擔任短片評審的李李仁表示：「自己被評和評別人的角度完全不一樣，抱著學習和自我充實的想法擔任評審。」

同樣是首次擔任短片評審的蔡淑臻談到評審工作表示：「要用很客觀的角度去看待這些片子。」她身兼製作人與演員，深知創作的辛苦，感嘆說：「優秀的作品要產出是非常不容易的！」提及今年動畫片尤其令人驚豔。

金片子大賽入圍影展將在11月9日（六）於光點華山電影館舉行，影展將放映包含一般獎、個人獎及特別獎入圍之短片，並安排劇組參與映後座談。

此外，2024金片子大賽入圍影展今年二度與韓國富川國際奇幻影展合作，「國際單元」在影展舉行當天將放映兩部獲選富川影展「XL短片放映單元」短片《HELLPER》、《Blind》，詳情可關注「金片子大賽」粉絲專頁。

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