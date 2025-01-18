中居正廣恐遭求償2億違約金！富士電視台挨轟「護航」贊助商撤資了

中居正廣性侵疑雲持續延燒，形象一落千丈。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本知名主持人中居正廣醜聞持續延燒，多個手上的節目、廣告代言受到影響，日媒今天（18日）報導，中居正廣恐怕將被求償高達10億日幣（約台幣2.1億元）的天價違約金，傳出其中最為憤怒的是找他代言的軟體銀行（SoftBank），很可能將訴諸法律行動。

爭議擴大，這把火也燒到了富士電視台，因為傳出被害女性正是富士電視台的女主播，她疑似被公司高層「性朝貢」，安排到酒店套房與中居正廣會面。電視台社長港浩一昨天召開記者會道歉，卻是火上加油，昨天傳出「日本生命保險」直接抽掉兩檔節目的廣告，就是最佳證明，讓日本網友拍手叫好，「快讓富士電視台沒有贊助商」、「正確選擇」、「如果有人看了昨天記者會，說想要支持富士電視台，那就糟了」。

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富士電視台社長港浩一昨天召開記者會，向觀眾、相關人士道歉。（美聯社）

電視台社長港浩一昨天在記者會上向觀眾、相關人士道歉，對於至今為止沒有做出解釋，深表歉意，並宣布將成立第三方調查委員會進行調查。

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港浩一透露，富士電視台早在2023年6月就知情，由於一名員工發現被害女性狀態有異常，詢問之下才得知此事，不過由於該案件極為敏感，為尊重被害女性的意願以及隱私，才未將此事公諸於世。不過港浩一坦言，公司正回過頭反思，當時做的應對措施是否適當。

媒體追問被害女性是否為電視台員工？港浩一表示無法回答，至於是否有要求女主播陪酒的狀況，港浩一表示：「這交由調查委員會處理，不過我相信不會有這個狀況。」

隨著風波越演越烈，許多節目、廠商紛紛切割中居正廣，像是日本電視台的《世界上讓人吃驚的新聞》就宣布中居正廣將卸下主持棒，結果富士電視台的《誰to中居》卻遲遲沒有鬆口，港浩一解釋，是因為擔心突然停掉節目，會引來不必要的猜測。這一席話讓日本網友滿頭霧水，罵聲不斷。

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