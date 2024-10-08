和好了？徐乃麟喊話「別討厭我」 楊繡惠回應曝心聲

徐乃麟、楊繡惠。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟日前因在《天才衝衝衝》脫口對楊繡惠說「妳最賤」，兩人因此槓上，徐乃麟今（8）日出席電商主播大賽活動，再次向楊繡惠喊話，希望她別放在心上，更邀對方再來上節目，而記者詢問楊繡惠看法，她也做出回應了。

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徐乃麟強調自己當時是為了節目效果，錄影大家反應快、怕冷場，有時是說者無心聽者有意，提到自己心直口快，但從來不記恨，和楊繡惠這件事過了就過，更沒有所謂封殺楊繡惠一說，「再來《衝衝衝》，有你跟我鬥嘴鼓也是很有趣、盡量吃我豆腐要吃我豆腐儘量吃，老豆腐還有人吃，也很開心；繡惠希望妳別放心上、別討厭乃哥，我脾氣大是對事不對人。」

楊繡惠則回應表示自己不會討厭他，事情發生後每晚都還是會看徐乃麟的麻將節目，也說之後還是會去上《衝衝衝》，「我現在已經重建我的心靈，知道大哥是開玩笑的，一切相安無事，我還是會很尊敬乃哥的，謝謝乃哥。」

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