（影）徐乃麟喊話楊繡惠「別討厭我」！揪她再上節目：盡量吃我豆腐

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟日前因在《天才衝衝衝》脫口對楊繡惠說「妳最賤」，兩人因此槓上，徐乃麟今（8）日出席電商主播大賽活動，再次向楊繡惠喊話，希望她別放在心上，更邀對方再來上節目：「盡量吃我豆腐！」

徐乃麟（圖）喊話楊繡惠別放心上。（記者陳奕全攝）

徐乃麟再次強調自己當時是為了節目效果，錄影大家反應快、怕冷場，有時是說者無心聽者有意，「我跟楊繡惠真的很熟，徐新洋婚禮請不到10個藝人，她也在賓客名單裡，平常節目勾我摟我、開葷的玩笑，我都開心以對，知道這是節目效果，秀場文化本來就是葷素不拘。」

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也提到自己心直口快，但從來不記恨，和楊繡惠這件事過了就過，更沒有所謂封殺楊繡惠一說，「再來《衝衝衝 》，有你跟我鬥嘴鼓也是很有趣、盡量吃我豆腐，要吃我豆腐儘量吃，老豆腐還有人吃，也很開心；繡惠希望妳別放心上、別討厭乃哥，我脾氣大是對事不對人。」

不過徐乃麟也說台灣酸民很愛見縫插針，這次他硬氣表示，只要在鍵盤上傷他的他一定告，「我以後絕對不會和解，之前截圖的一定會告。」

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