晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（影）徐乃麟喊話楊繡惠「別討厭我」！揪她再上節目：盡量吃我豆腐

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟日前因在《天才衝衝衝》脫口對楊繡惠說「妳最賤」，兩人因此槓上，徐乃麟今（8）日出席電商主播大賽活動，再次向楊繡惠喊話，希望她別放在心上，更邀對方再來上節目：「盡量吃我豆腐！」

徐乃麟（圖）喊話楊繡惠別放心上。（記者陳奕全攝）徐乃麟（圖）喊話楊繡惠別放心上。（記者陳奕全攝）

徐乃麟再次強調自己當時是為了節目效果，錄影大家反應快、怕冷場，有時是說者無心聽者有意，「我跟楊繡惠真的很熟，徐新洋婚禮請不到10個藝人，她也在賓客名單裡，平常節目勾我摟我、開葷的玩笑，我都開心以對，知道這是節目效果，秀場文化本來就是葷素不拘。」

相關新聞：和好了？徐乃麟喊話「別討厭我」 楊繡惠回應曝心聲

也提到自己心直口快，但從來不記恨，和楊繡惠這件事過了就過，更沒有所謂封殺楊繡惠一說，「再來《衝衝衝 》，有你跟我鬥嘴鼓也是很有趣、盡量吃我豆腐，要吃我豆腐儘量吃，老豆腐還有人吃，也很開心；繡惠希望妳別放心上、別討厭乃哥，我脾氣大是對事不對人。」

不過徐乃麟也說台灣酸民很愛見縫插針，這次他硬氣表示，只要在鍵盤上傷他的他一定告，「我以後絕對不會和解，之前截圖的一定會告。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中