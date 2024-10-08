汪建民不敵肺癌病逝！寶媽談2人戀情曾嘆：哭死了

寶媽（左）、汪建民。（資料照、JET提供）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪建民先前爆出罹患肺腺癌第四期，癌細胞已擴散至頸椎，並進行電療與化療。遺憾的是，汪建民的妹妹今（8日）發出聲明，表示哥哥住院1個月後昨安詳離世，享年56歲。如今他的情史全被挖出，最為人知曉的一段即是和寶媽的戀情，爆出因為欠債，讓寶媽心死分手。

汪建民的妹妹今於臉書證實汪建民病逝消息，「建民哥於10月7日晚間離開了我們，很謝謝最後這段時間幫忙的朋友們，包含所有細心照顧的醫療人員、社工朋友。謝謝一直以來支持建民哥的朋友們！也對所有被建民哥虧欠的朋友們，致上最深最深的歉意，這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間，隨著建民哥的離世，一切煙消雲散！最後謝謝在建民哥最後這段時間陪伴他的女朋友Joan，謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝。最後祝福大家平安健康。」

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而汪建民的情史也被網友挖出，他曾經和「寶媽」王美華有一段戀情，兩人2013年交往，姐弟戀受到外界祝福。不料，戀情僅維持2年半，兩人2015年3月爆出分手，斬斷彼此情分。汪建民因為債務失聯躍上版面，也被爆出因賭博慘輸2000多萬元，只能和藝人朋友借錢還債等傳聞，也正是彼此金錢觀不同，成了分手導火線。

汪建民曾坦言，交往前其實沒有過多掙扎，反而是交往以後，寶媽心裡面問題很多。尤其這段姐弟戀一度被外界批評，讓女方很受傷，幸好Makiyo媽媽全力支持，打電話建議寶媽，「就給他愛下去，你過你要過的日子，什麼都不要在意」，讓寶媽當場直接淚崩，直說：「我接到電話，在家裡真的哭死了。」

然而，寶媽身體狀況不佳，2004年首度發現罹患甲狀腺癌，和汪建民分手後，2016年又發現淋巴長了2顆腫瘤。直到2019年，在上海體檢又檢查出肺腺癌，三度罹癌讓她一度內心崩潰。不過，她正面思考、積極抗癌，更公開病情，因為她受訪時曾說，想讓大家知道生病並不可怕，「像我這樣領有3張重大疾病卡的人，一樣可以樂觀面對自己的人生。」

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