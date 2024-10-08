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安心亞認了！談情「遇不純粹的人」 遭貼標籤影響工作：受束縛、限制

安心亞（左）在《孔雀魚》飾演活潑嗆辣的酒店妹。（華視、公視台語台提供）安心亞（左）在《孔雀魚》飾演活潑嗆辣的酒店妹。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕尹馨、安心亞在華視、公視台語台懸疑劇《孔雀魚》詮釋命案現場清潔工，談起個人居家習慣時，飾演亞男的尹馨笑稱：「真是問到點了，我應該是波叔（王自強戲裡角色）吧！」透露工作結束回到家時，家裡會成為「移動路徑」，外套、包包會一路脫到臥室，強調有自己的「有序擺放方式」，很享受自己熟悉的整齊感。飾演小雪的安心亞則說：「我有點完美主義耶！」身為處女座潔癖屬性的她，在收拾時必須「有邏輯和美感」，甚至可以花整個下午整理一個櫃子，對於整理有極高的要求與想法。

尹馨（左）在《孔雀魚》送兒子葉詠恆上學。（華視、公視台語台提供）尹馨（左）在《孔雀魚》送兒子葉詠恆上學。（華視、公視台語台提供）

尹馨（左）在《孔雀魚》被警察藍葦華（右）詢問生活近況。（華視、公視台語台提供）尹馨（左）在《孔雀魚》被警察藍葦華（右）詢問生活近況。（華視、公視台語台提供）

尹馨於第三集中，正式加入陽光清潔公司，這標誌著她開始接受命運的考驗，張再興、王自強、美麗本人特地為她舉辦了歡迎聚餐，這一場景引發了大量觀眾的情感共鳴。尹馨劇中失去丈夫莊凱勛後，一直在孤獨中掙扎，背負著家庭與社會的壓力，如今終於找到了一群可以彼此扶持，並且共同奮鬥的夥伴，這種義氣與信任感成為她前行的最大動力，讓她在困境中重新找到力量與希望，在美麗本人、張再興的引路下，使她開始深入過去不曾涉足的社會底層，探索都市陰影下的秘密，為接下來的劇情埋下了更多懸疑的伏筆。美麗本人劇中飾演的「肥雪」甫登場就引發廣泛討論，尤其是他在劇中的台語表現，獲得了觀眾的一致好評，自然流利的台語更讓不少觀眾直呼：「美麗本人的台語真是太好了。」他的演繹不僅讓肥雪這個角色更加立體，也為劇情增添了不少看點。

尹馨（左）在《孔雀魚》與死者家屬溝通。（華視、公視台語台提供）尹馨（左）在《孔雀魚》與死者家屬溝通。（華視、公視台語台提供）

尹馨（左起）在《孔雀魚》被王自強帶來認識廠商。（華視、公視台語台提供）尹馨（左起）在《孔雀魚》被王自強帶來認識廠商。（華視、公視台語台提供）

張再興、王自強、美麗本人劇中聚餐後提到「看破不說破」的觀點，也引發兩位女主角尹馨、安心亞的思考。尹馨坦言：「學會沉默和聆聽其實需要智慧。」年輕的她總是直言不諱，心裡藏不住事情，隨著年紀漸長，有些話不必說出口，適時閉嘴反而是一種成熟的表現。安心亞談到：「看破不說破也是一種保護自己的方式。」自己在感情中曾遇到目的不純粹的人，雖然心裡清楚對方的不真誠，但她選擇用自己的方式遠離對方，避免不必要的衝突。

尹馨在《孔雀魚》成為命案現場清潔工。（華視、公視台語台提供）尹馨在《孔雀魚》成為命案現場清潔工。（華視、公視台語台提供）

尹馨在《孔雀魚》閱讀老公莊凱勛留下的信件，失蹤的線索逐漸浮現。（華視、公視台語台提供）尹馨在《孔雀魚》閱讀老公莊凱勛留下的信件，失蹤的線索逐漸浮現。（華視、公視台語台提供）

聊到被貼過標籤的感受，亮哲在訪談中坦言：「你們說怎樣就怎樣吧！」因為他熱愛運動，經常被貼上四肢發達，頭腦簡單的標籤，一度讓他放棄反抗，甚至逃避長輩們的期望，他笑稱年輕時覺得與其抗爭，不如順其自然，但也讓他在生活中受限，差點無法上大學。隨著時間推移，他逐漸學會做讓自己真正快樂的選擇，擺脫了外界束縛。安心亞感慨道：「我能做的，就是把那些標籤一張一張地撕下來。」過去曾因外型帶來了許多工作機會，但也給自己帶來了束縛與限制，她表示會更珍惜每次機會，展現自己更多的面貌。張再興無奈說：「這是自己選擇的路，就要自己承受後續的評價。」在演戲的這些年頭，他也經歷了刻板印象的挑戰，無法讓每個人都認同，只能尊重不同的觀點並不斷努力，讓圈內及觀眾看到他更多的可能性。

亮哲在《孔雀魚》飾演基層員警。（華視、公視台語台提供）亮哲在《孔雀魚》飾演基層員警。（華視、公視台語台提供）

美麗本人《孔雀魚》初登場，成為熱議焦點。（華視、公視台語台提供）美麗本人《孔雀魚》初登場，成為熱議焦點。（華視、公視台語台提供）

美麗本人《孔雀魚》初登場，成為熱議焦點。（華視、公視台語台提供）美麗本人《孔雀魚》初登場，成為熱議焦點。（華視、公視台語台提供）

10月13日即將播出的第四集中，安心亞用莊凱勛的消息換取住進尹馨家的機會，兩人的相處將帶來哪些火花？莊凱勛失蹤的線索逐漸浮現，會讓她們有什麼驚人發現呢？夏靖庭飾演的米漿大哥死因疑點重重，張再興的沉默又在隱瞞什麼？更多的謎團和挑戰即將浮現。《孔雀魚》每週日晚間8點公視台語台、10點華視、LINE TV、 Hami Video 愛奇藝上架。

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