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娛樂 最新消息

李李仁好眼光！第一次見到邱軍就鐵口直斷：歌曲會中

李李仁（左）欣賞邱軍好歌聲，為他站台也一起合唱。（索尼音樂提供）李李仁（左）欣賞邱軍好歌聲，為他站台也一起合唱。（索尼音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕《華麗計程車行》入圍本屆金鐘獎6項獎，以此戲入圍最佳男配角的李李仁，今（7日）出席歌壇新人邱軍的慶功記者會，因為邱軍為該戲演唱的插曲《運轉人生》，也入圍本屆金鐘獎最佳戲劇原創歌曲。

李李仁今天先送上大堆道具獎座給邱軍，預祝他接下來可以得到更多獎項肯定，李李仁也提到，邱軍的歌曲曾經連續兩週在他的音樂播放軟體上循環播放，今天他也和邱軍合唱《運轉人生》。

另外李李仁也談到首次見到邱軍的感覺：「他很安靜，誰也不理，可能是害羞，但好會唱歌，我就說他的歌曲會中。」

除了入圍金鐘獎，邱軍推出首張個人專輯《情歌手》後，他的YouTube頻道突破5千萬次總點擊量，其中《運轉人生》MV點擊已超過兩千萬次，活動演出邀約也突破100場。

邱軍笑說，朋友搭計程車時常聽到他的歌曲，虧他打歌打太兇，他則是聽到店家播放他的歌曲時會感到很害羞、覺得尷尬，他也希望自己能瘦身10公斤，雖然收入比以前增加兩、三倍，但他說自己不會奢侈亂花錢，最近只有多買一些衣服犒賞自己。

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