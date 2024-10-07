鍾瑶備戰金鐘收郭書瑤豐胸撇步 典禮強碰舊愛吳慷仁...11字回應

鍾瑤出席《何百芮的地獄毒白》金鐘入圍媒體茶敘。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾瑶、孫可芳在HBO影集《何百芮的地獄毒白》飾演閨密，兩人雙雙入圍金鐘59最佳女配角獎，今（7日）合體受訪，談起閨密在獎項上廝殺的心情，隔6年再入圍的鍾瑶率先下馬威，打趣說：「我要把她家門釘起來，讓她沒辦法出門。」至於在典禮遇到前男友是否會尷尬？她先是問：「哪一個？」當聽到是前前男友吳慷仁時，似乎不想回應，僅說：「我們暫時不討論這個部分。」

鍾瑤（右）、孫可芳。（記者王文麟攝）

相關新聞：孫可芳苦嘆「金鐘來不及瘦身」 乳頭破皮兒子吐「草莓牛奶」驚呆

請繼續往下閱讀...

鍾瑶希望可以開出雙蛋黃，她說：「一起得獎已有先例，當然希望可以一起，這是最完美的結局。」她放話要在星光大道上重回劇中角色「Vivian」的華麗打扮。孫可芳入圍時，苦惱瘦身問題，直到受訪前才得知典禮當天和鍾瑶分開走紅毯，「好吧！還是要減肥，原本如果跟鍾瑶一起走，我就不用減肥，因為我怎麼減都是『貢丸跟竹籤』。」

鍾瑤。（記者王文麟攝）

鍾瑶談到，先前和合作《何百芮的地獄毒白》的郭書瑤、阿Ken吃飯，「他們整場都在嗆我。」沒被約的孫可芳傻眼，直喊：「我被排擠了，好壞喔！」鍾瑶透露，公布入圍後，郭書瑤在群組提供瘦身祕方給孫可芳，之後則貼了豐胸中心的資訊，「她還標記我。」讓她相當無言，只能回說：「謝謝！」

郭書瑤錄影片祝福閨密，沒入圍的她直喊：「沒入圍還要錄祝福影片，真的很難做人耶！」之後表示鍾瑶、孫可芳都是閨密，「我不能偏心，如果兩個都祝福，又顯得我太客套，希望大家減肥成功，爭氣一點。」之後拿自己的「三塊布」辣照舉例，希望兩人的紅毯戰袍可以向她看齊，孫可芳面露無奈說：「沒有的（胸部）可以墊，如果有的（肥肉）要怎麼不見？」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法