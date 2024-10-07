孫可芳苦嘆「金鐘來不及瘦身」 乳頭破皮兒子吐「草莓牛奶」驚呆

孫可芳和鍾瑶（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾瑶、孫可芳以HBO影集《何百芮的地獄毒白》雙雙入圍金鐘59最佳女配角獎，劇中的兩位閨密今（7日）合體受訪，孫可芳3月產子當媽，產前胖了近30公斤，哺乳期乳頭還破皮，當得知入圍金鐘時，第一個反應是「我來不及了，一個月要減十幾公斤。」因為還有13公斤要瘦，讓她壓力很大。

孫可芳和鍾瑶（記者王文麟攝）

孫可芳現已停餵母奶，因為乳頭被吸吮到受傷、流血，讓她直喊：「沒料到會這麼痛，那時候餵了一邊，他又喝不飽，我就餵另一邊，後來拍嗝吐了『草莓牛奶』，有吸到一點點血，我就不餵了。」休息了一陣子，漸漸就退奶了，透露先前有過「石頭奶」，痛到讓她大哭，鍾瑶聽到後，打趣喊：「這話題，是我這輩子不會遇到的。」孫可芳則虧：「話不要說這麼早。」

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孫可芳（記者王文麟攝）

孫可芳懷孕前期吃安胎藥黃體素，加上一直躺著，體重因而飆漲，「連我的醫生都覺得不可思議，那時胖非常多，後面就覺得（寶寶）檢查是健康的就好，我每天很開心地吃喝玩樂。」然而產後因照顧兒子，一下就瘦了15公斤，「之後就停擺，再也沒瘦下來，現在就是努力的運動，把身體調回吃不胖的狀態。」一旁鍾瑶聽了笑喊：「懷孕之後體質會改。」讓孫可芳直喊：「妳給我閉嘴！」

鍾瑶（記者王文麟攝）

孫可芳表示，原本打算和鍾瑶一起走紅毯，這樣就不用減肥了，自嘲「不管怎麼減，就像貢丸跟竹籤。」後來得知兩人是分開走，讓她再度陷入苦惱，她笑稱，近期過著「體保生」的日子，老公劉冠廷貼心為她煮雞胸肉，她每天專注運動，昔日植劇場的演員朋友會揪她打羽球、上拳擊有氧及健身房教練課，「希望下部戲有運動、勵志減肥的題材，我一定會演得非常好。」

孫可芳和鍾瑶（記者王文麟攝）

至於會不會帶兒子走星光大道，孫可芳母愛噴發說：「不行，他太可愛了，一定會搶走我的風采。」笑說因兒子長相激似劉冠廷，每位親友看到都說：「是劉冠廷耶！」且拍嗝時還會說：「冠廷，你到底要不要打嗝？」畫面十分逗趣。然而典禮當天，劉冠廷會在家育兒，守在電視機前替愛妻集氣，鍾瑶則開玩笑說，要到孫可芳家把門釘起來，「不讓她出門。」

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