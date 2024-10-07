柯以柔找到真愛 前夫郭宗坤再洩心聲「痛過了…」

柯以柔昨在臉書開心曬出和男友同遊南韓釜山。（翻攝自柯以柔臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕柯以柔與前夫郭宗坤2017年爆婚變，離婚官司打了4年曲終人散，近期柯以柔大方認愛自行車車友Joseph，3天前郭宗坤發文洩心境：「别為過去的人和事念念不忘，再好，都是過去；再美，都是曾經；昨天的太陽，曬不到今天的衣裳，過好今天，就是快樂人生。」昨晚再度寫下雞湯文。

郭宗坤表示，許多的事情，總是在經歷過後才懂得，「一如感情，痛過了，才懂得如何保護自己；傻過了，才懂得如何適時的堅持與放棄，在得到與失去中我們慢慢的認識自己。」

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郭宗坤與前妻柯以柔2017年爆婚變，離婚官司打了4年曲終人散。（翻攝自郭宗坤臉書）

他說，其實生活並不需要這麽些無謂的執著，學會放棄，生活就真的容易，「心靈富有最重要，若囿於物質慾望，即使擁有再多，也會覺得不夠，這就是貧窮；反之，物質生活清貧，並不影響心靈的充實，知足而能自在付出，就是真正的富有。」

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郭宗坤最後還表示，知足的人，雖然睡在地上，如處在天堂一樣；不知足的人，即使身在天堂，也像處於地獄一般，「能捨才有得，差別就只在一念之間。」

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