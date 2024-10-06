Dcard大書出軌不意外！曾脫口「想試辦公室戀情」畫面遭挖

Dcard成員大書近期爆婚內出軌，事後本人親自發文致歉並宣布已經退出團隊。（翻攝自IG、YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名社群平台Dcard成員「大書」近期遭前妻影射婚內出軌，直指他帶公司新人進摩鐵，進而導致兩人婚姻破局，此事也引發軒然大波，大書不敵輿論急發文致歉，但針對出軌對象是公司新人一事，他堅決否認。事發後有網友挖出2年前大書曾在一部影片中談到辦公室戀情，只見他說：「老實說我真的很想試試看」，似乎意外預告了今出軌一事。

大書曾在一部影片中談到辦公室戀情，當時他脫口「我真的很想試試看」，意外預告了今出軌一事。（翻攝自YT）

大書2年前在影片和其他成員聊到辦公室戀情，他當下興奮的說：「不過老實說，我們完全沒有辦公室戀情過，但我真的很想試試看」，當下立刻被其他同事提醒「你確定這事能說的嗎？」後製字幕還打上「乾忘記自己結婚了」。

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畫面一曝光，網友紛紛湧入留言，「知道之後再回來看這部影片真的覺得有點噁心」、「本來還覺得他是一個有道德界線的人」、「當初最喜歡的人就是大書」、「人設全毀」。

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