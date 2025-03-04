前《百戰百勝》傻魔王豪哥 健身房倒閉發不自殺聲明

過去曾在遊戲節目《百戰百勝》、《百戰大勝利》擔任「傻魔王」的「豪哥」許家豪，他所經營的24小時健身房「300壯士」經告收攤。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕過去曾在遊戲節目《百戰百勝》、《百戰大勝利》擔任「傻魔王」的「豪哥」許家豪，他所經營的24小時健身房「300壯士」是藝人周杰倫等愛去的健身房，如今他拍攝影片表示300壯士健身房已經結束，並透露去年和另一間健身房「打鐵健身」合作後，將兩間分店賣給對方，但對方卻在12月底要求解約，並要求豪哥支付教練費與會員退費。豪哥認為健身房已賣給對方故無須支付費用，卻收到對方數次威脅，更表示「許家豪我一定弄死你」，所以他發出不自殺聲明自保。

許家豪在個人頻道上表示，自己發現內部員工浮報課程虧空公司。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

豪哥在YouTube頻道上表示，自己一手建立的300壯士健身房已經收掉，自己過去把權力下放給員工，無論盈虧，自己每個月都只拿10萬元利潤，剩餘部分都給幹部們。沒想到，幹部卻浮報課程虧空公司，導致薪水與房租都快繳不出來，教練們不願調整獎金制度，甚至威脅不招攬客人還要會員退費。

請繼續往下閱讀...

許家豪語重心長表示，他發出不自殺聲明，倘若哪天他不見了，希望能夠有人還他清白。（本報資料照，記者王文麟攝）

豪哥表示自己對這些情況抓不勝抓，且找到問題後，其他人就會立刻將相關資料刪除，迫使他不再追究幹部責任，並將健身房賣給打鐵健身集團。打鐵健身集團接手後發現公司帳目有問題，去年12月底更要求解約，但不承認協議內需支付的健身房費用。前陣子豪哥又接到員工要求他支付1月份薪資，豪哥請對方與打鐵健身集團聯絡，之後就收到電話威脅。

豪哥坦承這些威脅與恐嚇讓他身心難以承受，並難過地問：「300壯士怎麼了」？目前健身房由運動學健身房接手。豪哥語重心長表示，他發出不自殺聲明，倘若哪天他不見了，希望能夠有人還他清白。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法