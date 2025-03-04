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娛樂 最新消息

韓籍雙金不跳了？富邦疑暴雷「新啦啦隊名單」球迷驚：太狠了

有網友發現富邦官網疑曝光最新啦啦隊陣容名單，不見金子仁（左）、金渡娥（右）2位人氣韓援的名字。有網友發現富邦官網疑曝光最新啦啦隊陣容名單，不見金子仁（左）、金渡娥（右）2位人氣韓援的名字。

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中華職棒新球季即將開打，不少人期待能在球場上見到金渡娥、金子仁、南珉貞、李雅英以及李珠珢組成的「富邦韓籍5本柱」。不過近日有球迷意外發現富邦啦啦隊的全新名單，其中卻不見金渡娥和金子仁2位人氣韓援，掀起球迷討論。

一名網友在Threads上發文，分享自己幸運抽中富邦悍將2025年「亞瑟傳奇家族會員」資格，可到官網挑選會員贈品，選項列可見眾多啦啦隊女神的名字，有今年剛簽入Fubon Angles的李珠珢，南珉貞和李雅英也有出現，但就是不見金渡娥及金子仁。

疑似是富邦啦啦隊的最新名單曝光，令不少球迷擔心2位韓援在新球季，是否只應援富邦勇士籃球，沒有和富邦悍將簽約，紛紛直呼「沒有渡娥也沒有子仁...邦邦你太狠了」、「邦邦都補阿珠了，一定全部資源給阿珠」、「說好的我要全部」。對此，據《中時新聞網》報導，富邦悍將球團僅表示「新球季Fubon Angels應援名單將於開季前確認後正式公佈。」對於網傳名單並未多做說明。

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