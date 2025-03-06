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台北居大不易 啦啦度女神短今爆租金金額

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員「短今」胡馨儀。（本報資料照，記者陳奕全攝）中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員「短今」胡馨儀。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員「短今」胡馨儀在台北生活，近日她轉發了網友談論台北每個月生活開銷，之後更透露自己的房租每個月3萬元，感嘆：房租好貴！

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短今雖然是人氣啦啦隊員，但是還是感嘆每個月房租太貴。（翻攝自IG）短今雖然是人氣啦啦隊員，但是還是感嘆每個月房租太貴。（翻攝自IG）

短今的房租曝光之後，許多網友都忍不住說：在台北生活真的不容易，只不過每個月房租3萬還不如買房，3萬拿來繳房貸比較實在。網友也好奇在台北一個月平均生活要多少錢，有人回答算上房租、水電、交通、飲食、娛樂、購物差不多需要53500元。短今看到網友的支出，心有所感說：「台北房租好貴，我的就要兩倍了（約新台幣3萬元）。」

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短今很喜歡透過社群網路和大家分享自己的生活點滴。（翻攝自IG）短今很喜歡透過社群網路和大家分享自己的生活點滴。（翻攝自IG）

短今也曬出一張截圖，表示有人傳訊說不小心轉帳66000元給她，並要求她把款項歸還，短今則開玩笑：「可不可以不要再誤轉給我了，下次我真會接收喔」。網友看到之後要她小心，因為這是詐騙常見手法。

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