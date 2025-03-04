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王大陸傳教唆殺人打手曝光 演藝圈人脈熟曾交往林千又

藝人王大陸繼造假、裝病逃避兵役被逮後，又爆發叫機場接送時不滿司機態度不佳，竟找人痛毆司機。（翻攝自微博）藝人王大陸繼造假、裝病逃避兵役被逮後，又爆發叫機場接送時不滿司機態度不佳，竟找人痛毆司機。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王大陸繼造假、裝病逃避兵役被逮後，又爆發叫機場接送時不滿司機態度不佳，竟找人痛毆司機。如今打手身分曝光，竟與演藝圈有點兒「關係」。

王大陸2024年4月從海外飛回台灣時，叫了機場接送，但王大陸不滿司機態度差，原想潑屎，最後卻變成打手出面痛毆，線遭警方以殺人未遂移送偵辦。根據《壹蘋新聞網》報導，王大陸找來的打手之一正是女星林千又前男友、圈外富二代游翔閔，目前他也遭警方拘提送辦。

游翔閔曾與女星林千又交往過1年。（翻攝自臉書）游翔閔曾與女星林千又交往過1年。（翻攝自臉書）

王大陸透過叫車平台請了機場接送，疑因王大陸對司機不滿，認為他繞路且態度差，便向朋友抱怨，更揚言要請捧有潑屎替他出氣，未料朋友幫忙出器的時候，下手太重，導致司機遭痛毆一頓，檢警今早再度前往王大陸住處拘提，訊後依殺人未遂移送偵辦。王大陸待播作品包含3部電視劇和2部電影恐受牽連。

游翔閔（右）在個人社群帳號曬出與男星柯震東的合照。（翻攝自IG）游翔閔（右）在個人社群帳號曬出與男星柯震東的合照。（翻攝自IG）

王大陸找來教訓司機的「友人」之一，傳出是富二代車商游翔閔，他曾與林千又交往過，兩人甚至論及婚嫁，但交往一年多後戀情告終。游翔閔不僅和王大陸交好，也曾經在個人社群帳號曬出與柯震東合照，似是好朋友。

☆《自由時報》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」☆

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