Dcard大書出軌早被預言！前同事再爆狠料「特別照顧正妹實習生」

大書遭前妻指控婚內出軌。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕社群平台Dcard成員「大書」因主持節目「電車吃漢」單元受到歡迎，豈料，近期他的前妻發文影射大書外遇，導致婚姻破局，引發軒然大波。對此，網友也在網上瘋狂討論，甚至去年有網友目睹大書與新人單獨逛夜市，更有前同事爆出職場騷擾新人內幕。

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去年初有網友討論Dcard的一名員工疑似離職，6月就有網友留言「他離職之前我在夜市看到他跟大書單獨在逛衣服。」更有網友過了三天回覆留言：「難道跟離婚有關係？」如今大書遭爆出軌，超強預言文也讓網友紛紛朝聖。

大書出軌早被網友預言。（翻攝自Dcard）

除此之外，有網友也爆料大書在職場的待人內幕：「他是我以前職場上（電視台）的同事，之前我就有發現只要有新的實習生妹妹進來報到，如果是正妹的話他都會主動問能不能互加IG，在工作上也會特別照顧，但如果是長相比較平凡的實習生妹妹，他態度就會比較冷淡，現在看到這篇好像都能對起來了。」

網友爆料大書在職場「特別照顧正妹實習生」。（翻攝自Dcard）

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