曾之喬、辰亦儒升格新手爸媽 煲愛10年「曾分手形同陌路」

曾之喬、辰亦儒晉升新手父母。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈神仙眷侶曾之喬與辰亦儒結婚4年，今（15）曬出超音波照證實有喜，她開心表示：「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。」回顧兩人愛情長跑10年，曾一度分手，卻從中更深刻理解對方在心中的重要，兜兜轉轉後舊情復燃，攜手邁入婚姻。

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曾之喬、辰亦儒拍攝《愛似百匯》相識相戀，低調煲愛10年。（資料照）

曾之喬、辰亦儒2009年拍攝《愛似百匯》相識相戀，交往2年後分手。辰亦儒曾透露因為自己大曾之喬8歲，當時比較為自己想，「那時候的我們比較顧自己，兩個人都很愛自己，後來就分開了。」兩人分手後1年時間沒了聯絡，而失去後才懂得珍惜，辰亦儒到頭來越清楚曾之喬在心中的份量，孰料曾之喬後來只把他當舊情人、好朋友，辰亦儒重新聯絡，用了半年時間才把她追回來。

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兩人低調煲愛，緋聞傳了10年，2020年小年夜共同在社群公布結婚喜訊，曾之喬寫道：「我們認識好久了，陳先生看著我從女孩變成女人，也一路陪伴包容著我。今天起我是曾小姐也是陳太太囉。」如今結婚4年再傳好消息，即將升格新手爸媽。

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