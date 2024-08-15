晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾之喬、辰亦儒升格新手爸媽 煲愛10年「曾分手形同陌路」

曾之喬、辰亦儒晉升新手父母。（翻攝自臉書）曾之喬、辰亦儒晉升新手父母。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈神仙眷侶曾之喬與辰亦儒結婚4年，今（15）曬出超音波照證實有喜，她開心表示：「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。」回顧兩人愛情長跑10年，曾一度分手，卻從中更深刻理解對方在心中的重要，兜兜轉轉後舊情復燃，攜手邁入婚姻。

相關新聞：恭喜！曾之喬嫁辰亦儒4年 喜曝懷孕：我們很感激

曾之喬、辰亦儒拍攝《愛似百匯》相識相戀，低調煲愛10年。（資料照）曾之喬、辰亦儒拍攝《愛似百匯》相識相戀，低調煲愛10年。（資料照）

曾之喬、辰亦儒2009年拍攝《愛似百匯》相識相戀，交往2年後分手。辰亦儒曾透露因為自己大曾之喬8歲，當時比較為自己想，「那時候的我們比較顧自己，兩個人都很愛自己，後來就分開了。」兩人分手後1年時間沒了聯絡，而失去後才懂得珍惜，辰亦儒到頭來越清楚曾之喬在心中的份量，孰料曾之喬後來只把他當舊情人、好朋友，辰亦儒重新聯絡，用了半年時間才把她追回來。

相關新聞：曾之喬懷孕！他「1句神預言」掀網瘋喊：先知嗎

兩人低調煲愛，緋聞傳了10年，2020年小年夜共同在社群公布結婚喜訊，曾之喬寫道：「我們認識好久了，陳先生看著我從女孩變成女人，也一路陪伴包容著我。今天起我是曾小姐也是陳太太囉。」如今結婚4年再傳好消息，即將升格新手爸媽。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中