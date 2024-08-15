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曾之喬懷孕！他「1句神預言」掀網瘋喊：先知嗎

曾之喬（右）、辰亦儒（左）宣布即將當新手爸媽。（翻攝自IG）曾之喬（右）、辰亦儒（左）宣布即將當新手爸媽。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾之喬與辰亦儒於2020年結婚，兩人今（15）在社群平台曬出超音波照，宣布成為爸媽的喜訊。其實在曾之喬13日發出的照片中，就有眼尖網友發現她的小腹隆起並懷疑是否有喜，如今證實懷孕，大批網友紛紛朝聖「預言家」的留言。

曾之喬日前曬出的泳裝照就被發現小腹隆起。（翻攝自IG）曾之喬日前曬出的泳裝照就被發現小腹隆起。（翻攝自IG）

曾之喬13日曬出一張穿著泳衣坐在沙灘椅上的照片，秀出豐滿上圍十分火辣，但她的腹部卻被發現明顯隆起，引起網友猜測「懷孕嗎」。曾之喬今日宣布懷孕的好消息後，大批網友紛紛朝聖該則留言，「先知嗎你」、「你超強」、「不是馬後炮，我也看這照片覺得呢！只是不敢隨意留言，恭喜他們」。

曾之喬今日同框辰亦儒，開心秀出手上的寶寶超音波照，親吐懷孕心聲，「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。」坦言不知道該挑哪張寶寶的照片，對她來說都很可愛，「說實在話每張也都蠻像的，就選了一張我覺得非常可愛的小腳吧」，貼文曝光後，瞬間吸引許多網友湧入送上祝福。

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