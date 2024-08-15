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娛樂 電視

恭喜！曾之喬嫁辰亦儒4年 喜曝懷孕：我們很感激

〔記者李紹綾／台北報導〕曾之喬和辰亦儒結婚4年，近日分享比基尼照，小腹微凸的模樣，被眾人猜測有喜事，夫妻倆今（15日）雙雙分享合照，只見曾之喬手上拿著寶寶超音波，證實即將迎接寶寶到來，她開心寫道：「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。」

曾之喬（右）、辰亦儒（左）結婚4年喜曝做人成功，即將當新手爸媽。（翻攝自臉書）曾之喬（右）、辰亦儒（左）結婚4年喜曝做人成功，即將當新手爸媽。（翻攝自臉書）

曾之喬表示，平常熱愛透過社群分享的自己，懷孕後頓時不確定該說些什麼，「因為感受太深刻了，滿滿的體會也太多了。」她坦言不知道該挑哪張寶寶的照片分享，因為對她來說都很可愛，且每張幾乎都是黑白的，「說實在話每張也都蠻像的，就選了一張我覺得非常可愛的小腳吧。」辰亦儒則說：「我們很感動，謝謝大家的祝福，我們會很珍惜去體驗學習新的角色，期待家裡新的一員的到來。」

問及懷孕週期、寶寶性別及預產期等相關問題，曾之喬的經紀人回應：「抱歉，他們低調，不公開。」至於曾之喬身體狀況，經紀人則表示：「一切都平安，感謝感謝。」

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