就她最大牌！《星光》2班合體不忍了 梁文音遭揭真面目

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁文音昨晚與《星光》戰友曾沛慈、魏如昀與林佩瑤合體直播，展現「星光2班」的好交情，4人吃鍋暢聊過往趣事，現場爆料鬥嘴，氣氛好不熱鬧。

被問到當年參賽誰最大牌，梁文音立刻成了目標，被爆料以前在比賽前為了保護喉嚨都不講話、溝通只靠點頭搖頭回應，賽後更速速離開現場，讓人難以親近。

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林佩瑤（左起）、梁文音、曾沛慈、魏如昀合體直播。（環球提供）

直到比賽後大夥發合輯一起跑通告，才發現梁文音真性情根本超討喜，還揪她們去五分埔血拼治裝，魏如昀笑說：「不認識以為妳臉很臭、很難接近，但其實是傻妹。」4人更模仿起當年彼此清澀模樣與反應，相愛相殺的互動，讓人又噴笑又懷念。

梁文音推出新歌《短痛不如長痛》，她真心詢問姐妹：「我們從星光就在一起了，我想知道我唱歌有沒有進步？」林佩瑤讚她是「情歌女王」，魏如昀也說：「Of course，進步更多、全新進化，現在是梁文音的Next Level。」

星光二班昔日戰友合體，曾沛慈（右起）、梁文音、林佩瑤、魏如昀暢聊過往趣事。（環球提供）

曾沛慈透露一看《短痛不如長痛》MV就愣住了，「我沒真的哭，但跟著MV和歌聲就進去歌曲的情境了，想著『天呀！梁文音進化了』，心裡很驚喜，超級為她開心」

到今昔演繹情歌的轉變，梁文音說：「以前怕痛，即使唱情歌也會抗拒，不開心與挫折會讓它自己過，到這張是更真實一點，也因為不怕痛，更可以體驗這個痛。」被林佩瑤點評梁文音現在唱情歌是「感情全裸」，付出全部的自己，感性氛圍瞬間歪樓。

梁文音即將開唱，曾沛慈、魏如昀和林佩瑤也都預留好時間相挺；梁文音「為什麼聽情歌」演唱會10月12日在台北國際會議中心登場，演唱會購票可洽ibon售票系統。

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