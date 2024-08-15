木村拓哉談台灣！出道32年洩「來台心願」 400萬粉絲嗨爆

木村拓哉昨晚獻出直播處女秀，並許願盼在台灣舉辦演唱會。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「日劇男神」木村拓哉昨（14日）在台灣時間晚間7點於IG罕見開直播，據了解是為了當日發行的第3張個人專輯，唱片公司因此規劃這場直播活動進行宣傳。沒想到，木村拓哉在直播過程中幾度提到台灣，他更希望未來能在台灣舉行演唱會，話音剛落便讓大批的台灣粉絲嗨爆。

木村拓哉至今已開通IG、微博以及YouTube頻道，其中IG擁有逾400萬粉絲追蹤，他的第3張個人專輯在昨日發行，唱片公司因此選定當晚請他開直播進行宣傳。對於首次在IG開直播，木村拓哉坦言自己早就想嘗試，「我是否也可以這樣做呢？」最後在工作人員的協助下，順利進行了這次的直播處女秀。

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此外，出道32年的木村拓哉將於9月起在大阪、神奈川等城市展開巡演，他在直播中更幾度提到台灣，甚至許願盼將來能在台灣開唱，一席話讓台灣的粉絲們興奮不已。有粉絲詢問，如果在路上巧遇他，是否能向他打招呼？木村拓哉則親民說：「當然可以！主動跟我說Hello，我會很高興喔！」他熱情邀請大家主動向他打招呼，想要聊天對話也沒問題。

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