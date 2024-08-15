台語女歌手現身本土劇！驚曝第一次演出「出事了」

〔記者蕭方綺／台北報導〕台語歌手蔡家蓁日客串民視八點檔《愛的榮耀》，與宮美樂一起唱歌跳舞。蔡家蓁第一次演出很平常心，主要是因她本色演出歌手，而她跟宮美樂合作，第一印象就是宮美樂很活潑，沒有安靜下來的時刻，「會在旁邊一直嘰哩呱啦，無時無刻都處於一個很嗨的狀態，對於I人的我，旁邊很需要一位超級E人逗你開心很重要。」

宮美樂（左）跟蔡家蓁在戲裡邊唱邊跳。（民視提供）

宮美樂則說這一次挑戰邊跳舞、邊演戲，還要邊唱歌，加上跟歌手蔡家蓁一起，讓她壓力爆棚，所以在梳化的時間，就一直抓緊時間找蔡家蓁練習，沒想到第一次開拍因為太緊張跳太大力，她撞到櫃子，讓架上的東西全掉下來，但令她印象深刻的是，劇中飾演她的媽媽錦雯，當天拍攝還一直躲在現場幫她加油，就像媽媽在陪女兒比賽，去現場加油一樣，給足她安心感。

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而蔡家蓁也提到媽媽都有在看戲，所以演出前有特別陪她一起看還討論起劇情，她有交代說努力把台詞背好，就可以自信演出了。

蔡家蓁（右）感謝宮美樂熱情奔放，讓她戲劇初體驗安心不少。（民視提供）

她平常也有安排上表演課，因為很喜歡表演，很喜歡戲劇，所以一直很期待能有戲劇的演出，她覺得演戲跟唱歌很像，當你投入一個角色的時候，你就是會進入那個角色的狀態，很自然的把它呈現出來，演員的邏輯和歌手是一樣的，像創作，你要透過生活中的觀察體會，把它寫下來，然後去理解及感受它再把它呈現出來。

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