桃影放映藏驚喜！張雨生《我的未來不是夢》攻進大銀幕

《年會不能停》全新改編經典金曲《我的未來不是夢》。（桃園電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第11屆桃園電影節片單強勁，今（14）公開職場瘋狂喜劇《年會不能停》，驚見已故創作天王張雨生1988年的成名曲《我的未來不是夢》，該曲描繪年輕人積極打拚，努力正面的形象，帶出男主角笑中帶淚的奮鬥歷程。

《年會不能停》在今年春節賀歲檔於中國票房創下五週連霸冠軍紀錄，衝出人民幣12.92億元（約台幣58.5億元）的傲人成績，故事講小小工人陰錯陽差一路高升變大主管的驚奇旅程，《我的未來不是夢》除了貫穿全片，更在影片尾聲大型年會現場（類似台灣尾牙），重新填入充滿時代感的全新歌詞，變成叛逆精神象徵！

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成龍事隔19年演出《神話》續集《傳說》。（桃園電影節提供）

「特別放映」另一部驚喜作品為，動作巨星成龍與老搭檔導演唐季禮再次攜手推出的《傳說》，該片描述成龍飾演的考古學家房教授與助手張藝興因一塊神秘的薩滿古玉，穿越回到千年前的西漢，揭開與匈奴公主古力娜扎的前世情緣。

2024桃園電影節將於8月16日至8月29日於桃園盛大展開，預售票已在OPENTIX兩廳院文化生活啟售。

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