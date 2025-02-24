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柯媽淚求總統讓柯文哲回家奔喪 486先生傻眼

柯爸柯承發（左）告別式將在3月10日舉行，右為柯媽何瑞英。（資料照）柯爸柯承發（左）告別式將在3月10日舉行，右為柯媽何瑞英。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押，柯父柯承發不幸於17日病逝，享耆壽94歲，昨（23）日上午新竹市代理市長邱臣遠向柯爸拈香致意，柯文哲母親何瑞英則透過影片向賴清德總統請求，希望3月10日告別式當天，能讓柯文哲回來送父親最後一程。

對此，團購電商名人「486先生」陳延昶昨晚忍不住在臉書發聲：「我說柯媽媽，總統會去管這種事情？柯文哲如果要回去奔喪，他就跟相關單位提出才對，跟總統有什麼關係？柯文哲就是被你教育成這種人，如今變成階下囚！」

相關新聞：柯爸柯承發病逝 柯弟柯宇謙首發聲：爸爸遺願就是希望柯文哲能回來

柯媽是透過直播主陳清茂影片說：「感謝全國所有父老兄弟，我的先生2月17日離開這個世界，很多人來幫助、關心我們，我120萬分的感謝你們的好意，謝謝你們。」

陳清茂接著說，他也要拜託政府還有法務部，「相信賴清德總統，也是一個很孝順的人，柯主席的爸爸離開，雖然他人在監獄，希望法務部長和社會賢達拜託跟政府說，無論如何讓柯文哲能在3月10日告別式這天，回來送父親最後一程，這是身為子女一輩子最重要的事，不能讓他留下遺憾。」

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