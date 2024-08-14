廣播金鐘主持人公布！屠潔鏟肉7kg辣露胸器 梁正群操肌挑戰透視裝

屠潔鏟肉7kg備戰廣播金鐘主持，梁正群操肌笑喊要跟上。（三立提供）

〔記者傅茗渝、實習記者王宜柔／台北報導〕「第59屆廣播金鐘獎」將於10月12日在北流舉辦頒獎典禮，今年典禮由梁正群搭檔去年廣播金鐘獎得主屠潔主持，今（14）主持人發佈會上，屠潔一身白色洋裝辣露長輩，體態相較去年消瘦許多，一問才得知她為此狂減7公斤，魔鬼瘦身法連愛好健身的梁正群聽了都驚呼。

屠潔去年憑藉《深旅FOLLOW ME》和老公「伊森」何宜憲拿下「企劃編撰獎」，當時剛新婚的兩人在台上舉起酒杯敬酒，為典禮寫下高潮。不過屠潔卻懊悔當時沒減肥，「今年既然有機會雪恥，我要好好努力！」她接下主持棒後瘋狂減肥，在一個半月內狂減7公斤，不碰澱粉、一天兩餐只吃茶葉蛋跟沙拉，如今156公分的她僅剩45、46公斤，連一旁搭檔梁正群都直呼辛苦。

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屠潔瘦到臉都凹陷，表示差不多了，接下來會著重健身讓體態更好看，也坦言瘋狂瘦身連上圍也縮水，原先大Ｃ罩杯的她，現在則在B、Ｃ間搖擺，體態大變導致衣服都要重買，不過她滿足地形容：「這是開心的煩惱。」

她笑說典禮當天一定福利大放送，今天微露長輩的她，透露屆時會「展現側面、背面，360度全方位感覺」被拱開衩到肚臍，她則自嘲：「腿長不是我的優勢，現在講就沒有驚喜，一定會有誠意。」梁正群聽到屠潔一番努力，忍不住向夥伴說辛苦了，也遺憾自己這幾個月忙工作，沒有太多心思在身材、服裝上，不過之後會跟健身教練討論，現場鼓譟他挑戰透視裝，讓梁正群羞笑：「我努力，我會以此為目標。」他也表示自己身材比較厚，要努力讓自己不要看起來太大隻。

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