霸凌台灣女兒林郁婷！苦苓譙爆JK羅琳「老妖婆」

林郁婷（左）的金牌之路荊棘滿佈，遭JK羅琳等名人國際霸凌。（組合照，路透社、法新社）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷今（11日）奪下巴黎奧運女子57公斤級金牌，她憑藉實力反擊國際霸凌，更為台灣締造史上首面奧運拳擊金牌紀錄，知名作家苦苓盛讚她是「100%的勝利與榮耀。」

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苦苓（圖）不捨台灣女兒林郁婷的遭遇，火大譙爆JK羅琳。（資料照，記者陳逸寬攝）

林郁婷的金牌之路荊棘滿佈，接連遭受國際媒體、作家JK羅琳、美國前總統川普等名人，針對性別議題發表妄言，又遭他國選手侮辱嘲諷，無端遭「世界級公審、霸凌」，仍披荊斬棘為台灣奪下史上首面拳擊金牌。

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全台人民舉國歡慶，苦苓今（11日）也發聲稱不管林郁婷是男生或女生，不管她是XX或XY，只要主辦單位讓她參賽，她得到的就是100％的勝利與榮耀，「她就是我們台灣人寵愛的女兒。」針對JK羅琳等國際名人不明就裡卻發表妄言，他為此痛批：「關那些大惡棍和老妖婆屁事！」

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